Polonya'da Milli Takım depremi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Polonya ile hazırlık maçı yapmak için Opalenica kasabasında bulunan Ay Yıldızlılarda Montella'nın EURO 2024 kadrosu seçimi ortalığı karıştırdı.

Polonya'da kadroyu açıklayan Vincenzo Montella ile A Milli Takım sorumlusu Hamit Altıntop arasında fikir uyuşmazlığı yaşandığı ortaya çıktı.

Milli takımın Euro 2024 kadrosunu belirleme sürecinde, Altıntop'un fikirlerine kulak asmayan Montella, Almanya'dan büyük umutlarla transfer edilen Can Uzun'u kadroya dahil etmedi.

Enes Ünal'ın sakatlığı sonrası forvet hattında bir eksiklik oluşmaması adına Semih'i tercih etti ve Bundesliga II'den gelen Can Uzun'u kadro dışı bıraktı.

SOL BEK TARTIŞMASI

Montella, favori oyuncusu Samet Akaydın'a güvenini sürdürdü ve sol bek pozisyonunda oynayabilen Hamit Altıntop'un diğer gözdesi Cenk Özkaçar'ı kadroda yer almadı.

Böylece Ferdi Kadıoğlu, Euro 2024 kadrosunda sol bek mevkii için tek seçenek haline geldi. Ferdi'nin herhangi bir durumda oynayamaması halinde, milli takımın sol bek pozisyonunda Abdükerim Bardakçı görev yapacak.

Montella ayrıca Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Berat Özdemir, Can Uzun, Abdülkadir Ömür ve Oğuz Aydın'a da şans vermedi.

Kadroya giremeyenlerden özellikle Can Uzun konusunda Altıntop ile Montella arasında ciddi bir gerilim yaşandığı belirtiliyor.

Altıntop, Semih'in henüz hazır olmadığını ve Can Uzun'un milli takımda yer almayı daha fazla hak ettiğini savundu.

Ancak Montella, Can Uzun ile ilgili kararından dönmedi. Altıntop'un, kadro açıklandıktan sonra Montella ile tartıştığı ifade edildi.

İŞTE EURO 2024 KADROSU: