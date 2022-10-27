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Polonya'da Sovyetler döneminden kalma 4 anıt daha yıkıldı

Polonya'da Sovyetler Birliği döneminden kalma, Rus askerleri anısına yapılan 4 anıt daha yıkıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 13:14
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Polonya'da Sovyetler'den kalma dört anıt daha yıkıldı

Polonya'da Sovyetler döneminden kalma 4 anıt daha yıkıldı
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Polonya'da hükümet, Rusya-Ukrayna savaşının ardından Sovyetler Birliği'ni çağrıştıran anıt, heykel ve simgelere yönelik "yıkım" kampanyasını sürdürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Opole kentindeki Glubczyce ve Byczynam bölgelerinde 1945'te Rus askerleri anısına yapılan 4 anıt kaldırıldı.

Polonya Ulusal Hatıra Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, "kendi halkını köleleştirme ve katliamlardan sorumlu bir sisteme" karşı olduklarını söyledi.

Nawrocki, insan hayatları üzerinden kazanım sağlayanların anıtlarının "utanç verici" olduğunu belirterek, "Sovyetler Birliği özgürlük getirmedi, Polonya'ya esaret getirdiler." dedi.

Polonya, 24 Ağustos'ta da Brzeg kentindeki Rus askerlerine atfen yapılan anıtı kaldırmıştı.

Ukrayna'nın batı sınırında bulunan ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle çok sayıda Ukraynalı mülteciye kapılarını açan Polonya, savaştan en çok etkilenen ülkeler arasında.

İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Nazi ve Sovyet işgaline uğrayan ülkede 1989'a kadar Moskova destekli komünist rejim iktidarda kalmıştı. (AA)

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