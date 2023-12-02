Polonya'da tutuklanan şahıs polisi başından vurdu

Polonya'nın Wroclaw kentinde gözaltına alınan bir kişi karakola götürüldüğü esnada araçtaki 2 polisi gizlediği silahıyla başından vurdu.

KAYNAK: İHA
Polonya'da tutuklanan şahıs polisi başından vurdu

Polonya'nın batısında bulunan Wroclaw şehrinde gece saatlerinde polise silahlı saldırı düzenlendi. Polisin dolandırıcılık ve hırsızlıktan 6 ay hapis cezası olan Maksymilian Fasciszewski'yi gözaltına almasıyla yaşanan olayda Fasciszewski, nezarete götürülmesi için iki sivil polise teslim edildi. İki sivil polis, Fasciszewski'yi elleri önden kelepçeli şekilde aracın arka koltuğuna oturttuktan sonra kendileri de ön koltuğa oturarak karakola doğru hareket etti.

GİZLEDİĞİ SİLAHIYLA POLİSİ VURDU KAYIPLARA KARIŞTI

Ancak araç karakola birkaç yüz metre mesafedeki Sudecka sokakta seyrettiği sırada arka koltukta oturan Fasciszewski silahını çekerek ön koltuktaki iki polisi kafasından vurdu. Şahıs, elleri kelepçeli şekilde araçtan inerek kayıplara karıştı. Ağır yaralanan polisler hastaneye kaldırılırken, Wroclaw şehrindeki tüm polisler gece yarısı göreve çağrıldı. Saldırgan 10 saat sonra yakalandı

aw089943-03.jpg

TÜM EKİPLER DİKKATLİ OLMALARI HUSUSUNDA UYARILDI

Hükümet Kriz Merkezi tarafından sabahın erken saatlerinde Wroclaw halkına tehlikeli bir şahsın arandığı, silahlı olabileceği, dikkatli olmaları ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymaları yönünde SMS gönderildi. Polonya Emniyet Genel Müdürü Jaroslaw Szymczyk da sabaha karşı Wroclaw'a giderken, 44 yaşındaki şahsın yerini bildirenlere ya da yakalanmasında yardımcı olacak kişilere 100 bin zloti (yaklaşık 725 bin TL) ödül verileceğini açıkladı. Binlerce polis tarafından aranan Maksymilian Fasciszewski yaklaşık 10 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şahsın bugün "adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

aw089943-02.jpg

POLİSLERİN ÜZERİNİ ARAMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan, resmi olmayan bilgilere göre evinde gözaltına alınan Fasciszewski'nin hem gözaltına alan hem de nezarete götüren polisler tarafından üzerinin aranmadığı ileri sürüldü. Şahsın araçla karakola götürüldüğü esnada prosedürler gereği yanına bir polisin oturması gerekirken, polislerin ön koltuğa oturarak Maksymilian Fasciszewski'yi arka koltukta yalnız oturttuğu da merak ediliyor. Wroclaw polisi tarafından henüz konuya ilişkin açıklama yapılmazken olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirdi.

aw089943-01.jpg

Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması Spor
Fatih Tekke'den Konyaspor maçı sonrası istifa açıklaması
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Gündem
Numan Kurtulmuş’tan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı Ekonomi
THY 2033'teki uçak sayısını açıkladı
Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom Sağlık
Dünyada yeni salgın endişesi! Dikkat edilmesi gereken beş semptom
Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde Magazin
Yalı Çapkını'nın ünlü ismi belediye başkanlığı aday adayı oldu. Bu kez siyaset sahnesinde
Kanser tedavisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar Sağlık
Kanser tedavisiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar
Fenerbahçe 3-0 kazandı Spor
Fenerbahçe 3-0 kazandı