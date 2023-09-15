Polonya'da vize skandalı: 7 gözaltı, 3 tutuklama

Polonya'nın bazı ülkelerdeki konsolosluklarında usulsüz vize verildiği tespit edilmesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonya vizesi işlemlerinde aracılık eden tüm şirketlerle olan sözleşmelerini feshetti.

KAYNAK: AA
Polonya'da vize skandalı: 7 gözaltı, 3 tutuklama

Polonya'nın Hong Kong, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, Filipinler ve Katar'daki konsolosluklarında bazı kişilere para karşılığı usulsüz vize verildiği tespit edildi.

Polonya Ulusal Savcılığı ve Yolsuzlukla Mücadele Bürosu konuya ilişkin soruşturma başlatırken, 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Polonya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Departmanı ile Polonya’ya bağlı tüm konsolosluklarda inceleme yapılacağı bildirilirken, 2011 yılından bu yana Polonya vizesi işlemlerinde aracılık eden tüm şirketlerle yapılan sözleşmelerin feshedildiği ifade edildi.
Vize skandalının patlak vermesiyle Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından Hukuk ve Uyum Yönetimi Ofisi Direktörü Jakub Osajda'nın görevine son verdi.

31 Ağustos'ta Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından tatmin edici düzeyde işbirliği olmadığı gerekçesiyle görevden almıştı. Ancak Polonya medyasında yer alan haberlere göre Piotr Wawrzyk'ın görevden alınmasının ardında vize skandalının bulunuyor.

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