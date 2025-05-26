Polonya’da yeni işsizlik oranı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Polonya’da yeni işsizlik oranı açıklandı

Polonya’da işsizlik oranı, Nisan 2025’te yüzde 5,2’ye gerileyerek piyasa beklentileriyle örtüştü. Mart ayında oran yüzde 5,3 olarak kayıtlara geçmişti.

Polonya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin 200 azalarak 802 bin 700’e düştü. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 5,1 olarak kaydedilmişti.

Uzmanlar, ülkedeki iş gücü piyasasının istikrarını korumasını, özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde süregelen istihdam ihtiyacına bağlıyor. Avrupa Birliği içinde ortalamanın altında seyreden bu oran, Polonya ekonomisindeki toparlanma sinyallerine de işaret ediyor.

Hükümetin uyguladığı teşvik programları ve iş gücü piyasasına yönelik eğitim desteklerinin bu düşüşte etkili olduğu değerlendiriliyor. Polonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yılın ikinci yarısında işsizlik oranının yüzde 5’in altına inebileceğini öngörüyor.

7cbe327d-4cde-4e72-910e-31ad7c3b5ebd.jpg

Son Haberler
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
UEFA Konferans Ligi'nin kazananı kasasına servet koyacak!
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
Uganda, Almanya ile tüm askeri işbirliğini askıya aldı
İçişleri Eski Bakanı Sadettin Tantan iktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu: Tank Palet Fabrikası’nda ne planlanıyor?
Eski Bakan ktidara Şara’nın sır ziyaretini sordu?
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Galatasaray ilk transferini bitiriyor! Dev golcü 5 yıldızlı formayı giyecek
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor
Ayranın içine bir kaşık eklemek yetiyor! Tansiyonu dengeliyor