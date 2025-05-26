Polonya’da yeni işsizlik oranı açıklandı

Polonya İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, ülkede kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre 27 bin 200 azalarak 802 bin 700’e düştü. Geçen yılın aynı döneminde işsizlik oranı yüzde 5,1 olarak kaydedilmişti.

Uzmanlar, ülkedeki iş gücü piyasasının istikrarını korumasını, özellikle sanayi ve inşaat sektörlerinde süregelen istihdam ihtiyacına bağlıyor. Avrupa Birliği içinde ortalamanın altında seyreden bu oran, Polonya ekonomisindeki toparlanma sinyallerine de işaret ediyor.

Hükümetin uyguladığı teşvik programları ve iş gücü piyasasına yönelik eğitim desteklerinin bu düşüşte etkili olduğu değerlendiriliyor. Polonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yılın ikinci yarısında işsizlik oranının yüzde 5’in altına inebileceğini öngörüyor.