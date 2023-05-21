Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Polonya Ligi'ndeki mücadelede taraftarın koreografiyi yakıp tribünleri duman altında bırakması sosyal medyada gündem oldu.

Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Polonya Ligi 33. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Lechia Gdansk ve ligde ikinci olan Legia Varşova karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Gajos'un 90+8'de attığı golle galibiyete uzansa da geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Gdansk'a bu gol yeterli olmadı. Galibiyetten önce taraftarın tribünde yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.

TRİBÜNLER DUMANALTI
Karşılaşma esnasında Gdansk taraftarı tribündeki koreografiyi yakarken kale arkası tribünü adeta duman kapladı. Sonrasında duman saha içi ve yan tribünlere de yansıdı. Taraftarlar sonrasında meşaleler yaktı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından etkileşim aldı.

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Son Haberler
Şifa deposu sebzeler hangileri Şifalı Bitkiler
Şifa deposu sebzeler hangileri
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu Güncel
Ünlü iş insanını 6 yıllık şoförü soydu
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu Magazin
Esra Erol'un küçük oğlu canlı yayına damga vurdu
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
21 Mayıs Pazar TV yayın akışında ne var? 21 Mayıs Pazar Cumartesi bugün hangi diziler var?
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası Siyaset
Hamburg’daki konsoloslukta AKP ve MHP dışındaki partilerin müşahitlerine izin verilmiyor iddiası
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat Sağlık
İki göz damlası 14 kişiyi kör etti. Bu belirtilere dikkat