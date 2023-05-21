Polonya'daki karşılaşmada tribünler dumanaltı. O anlar sosyal medyada gündem oldu

Editör: Ufuk Cingöz

Polonya Ligi 33. hafta mücadelesinde küme düşmesi kesinleşen Lechia Gdansk ve ligde ikinci olan Legia Varşova karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Gajos'un 90+8'de attığı golle galibiyete uzansa da geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Gdansk'a bu gol yeterli olmadı. Galibiyetten önce taraftarın tribünde yaptıkları sosyal medyada gündem oldu.

TRİBÜNLER DUMANALTI

Karşılaşma esnasında Gdansk taraftarı tribündeki koreografiyi yakarken kale arkası tribünü adeta duman kapladı. Sonrasında duman saha içi ve yan tribünlere de yansıdı. Taraftarlar sonrasında meşaleler yaktı. O anlar sosyal medyada kısa sürede binlerce kişi tarafından etkileşim aldı.