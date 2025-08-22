Polonya’dan Rusya'ya nota

Polonya, dün Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafede yer alan Lublin bölgesine bağlı Osiny köyünde bir mısır tarlasına düşen Rus İHA’sının ardından Rusya’nın Varşova Büyükelçiliği'ne protesto yazısı sundu.

Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, belgede Rusya'nın Polonya'nın egemenliğine riayet etmesine ilişkin yükümlülüklerini, 1992 tarihli İşbirliği ve Dostluk Anlaşması'nı ve çeşitli teamül hukukunu ihlal ettiğine vurgu yaptıklarını söyleyerek, Polonya Dışişleri Bakanlığı'na göre bu olayın kasıtlı bir provokasyon olduğunu dile getirdi.

"Bu hibrit çatışmanın bir parçası, Polonya ve Avrupa ülkelerine karşı oldukça dostane olmayan bir hareket. Sivil halk, altyapı ve hava trafiği güvenliği için tehdit oluşturan her türlü girişimi kınıyoruz" sözlerini kullanan Wronski, olaya ilişkin olarak Rusya’dan açıklama yapmasını ve bu tarz provokatif girişimlere son vermesini istediklerini belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dün yaptığı basın toplantısında, Osiny köyünde patlayan yabancı cismin İran üretimi Shaded İHA'sının Rus modeli olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanı Yardımcısı Dariusz Malinowski ise, İHA'nın savaş başlığı taşımayan, kendi kendini imha başlığı bulunan bir yem dronu olduğunu ifade etmiş, ilgili İHA'nın fark edilmesinin çok zor olduğunu, radarlara görünmemek için büyük ihtimalle çok alçaktan uçtuğunu aktarmıştı.