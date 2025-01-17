Polonyalı kadın futbolcu Rusya’da oynadığı için ölüm tehditleri aldı

Kaynak: DHA
Polonyalı kadın futbolcu Rusya’da oynadığı için ölüm tehditleri aldı

Polonyalı kadın futbolcu Gabriela Grzywinska kariyerine Rusya’da devam ettiği için başına gelmeyen kalmadı. Grzywinska, Zenit’e imza attıktan sonra ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Rus ekibi Zenit’in kadın takımında forma giyen Polonyalı futbolcu Gabriela Grzywinska, Sport24 sitesine bir röportaj verdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Zenit’e ilk transfer olduğumda her şey yolundaydı. Hiçbir olumsuz yorumla karşılaşmadım. Ancak sonra her şey değişti; televizyonlarda, basında hakkımda kötü şeyler söylendi. Yorumlarda küfürler yazıldı, hatta ‘Polonya’ya gelme, seni öldürürüz’ gibi tehdit mesajları aldım” ifadelerini kullandı.

Grzywinska ayrıca, bacağına yaptırdığı “Yarın, bugünden daha iyi olacak” yazılı Rusça dövmenin hikayesini ise şöyle anlattı:

“Bu sözü zorlu antrenmanlardan sonra sıkça söylüyorduk ve takım içinde deyim haline geldi. İlk şampiyonluk yılında bir takım arkadaşımla iddiaya girdim; şampiyon olursak bu dövmeyi yaptıracağım dedim. Sonunda kazandık ve ben de sözümü tuttum.”

2021 yılında Zenit’e transfer olan Gabriela Grzywinska, takımıyla 3 kez Rusya şampiyonluğu yaşarken, bir de Süper Kupa kazandı. 2024 sezonunda Rusya Ligi’nin en çok gol atan oyuncusu olan Grzywinska, Polonya Milli Takımı formasını ise 55 maçta terletti. Gabriela Grzywinska, Rusya’da forma giymeye başlamasının ardından ise milli takıma çağırılmamaya başladı.

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