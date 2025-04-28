Polonya'nın nükleer aşkı depreşti

Polonya'nın NATO'nun nükleer paylaşım programına katılmak istediği yönündeki açıklamalar, artık Avrupa ve dünyada daha ciddiye alınıyor. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın bu yöndeki çağrıları, ilk kez dile getirildiğinde alay konusu olmuştu. Ancak aradan geçen bir yıl içinde, bu söylem Polonya'nın yeni güvenlik doktrininin temel taşlarından biri haline geldi.

Transatlantik İlişkiler Merkezi'nden Maciej Ruczaj, Polonya'nın kendine güvenen dış politikası sayesinde artık "Avrupa'nın Askeri Kaplanı" olarak anıldığını belirtti. Ruczaj'a göre, Başkan Duda'nın alışılmadık gündemler açma yeteneği, zamanla yeni normların oluşmasına zemin hazırlıyor.

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SAVUNMA HARCAMALARINDA YENİ HEDEF

Andrzej Duda yalnızca nükleer programlara katılımı gündeme getirmekle kalmadı. Polonya'nın savunma bütçesini GSYİH'nın yüzde 3'üne çıkarma önerisi de ilk başta eleştirilerle karşılandı. Bugün ise bu seviye, hem ülke içinde hem de NATO müttefikleri arasında kabul gören bir hedef haline geldi.

Polonya hükümeti, 2025 yılı sonuna kadar savunma bütçesinin 30 milyar doları aşmasını planlıyor. Özellikle modern tanklar, savaş uçakları ve gelişmiş hava savunma sistemleri gibi kalemlerde ciddi alımlar yapılıyor. Bu stratejik yatırımlar, Polonya'yı Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden biri yapma hedefinin bir parçası.

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AMERİKA İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı hedeflediği bir dönemde, Polonya bu bağın kopmaması için büyük çaba harcıyor. Maciej Ruczaj, ABD'nin Avrupa'dan tamamen çekilmesi fikrinin henüz gerçekçi olmadığını belirtiyor. Polonya ise, olası bir çekilme senaryosunda bile Washington ile güçlü askeri ve diplomatik ilişkileri sürdürmek istiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Duda ile kurulan sıcak ilişkiler, Joe Biden yönetiminde de belirli ölçüde devam etti. Ruczaj, Varşova'nın ABD'nin değişen yönetimleriyle dengeli ilişkiler yürütme konusunda başarılı olduğunu vurguluyor.

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RUSYA TEHDİDİNE KARŞI HAZIRLIKLAR ARTIYOR

Polonya, Rusya Federasyonu ile doğrudan sınır komşusu. Aynı zamanda Belarus ile de sınırı bulunan ülke, Belarus'u artık bağımsız bir devlet olarak görmüyor. Bu nedenle, doğrudan bir tehdit algısı içinde.

Maciej Ruczaj, Baltık ülkelerinin hızlı bir saldırı için daha büyük risk taşıdığını belirtse de Polonya'nın da olası bir konvansiyonel çatışmaya hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor. Bu amaçla ülke genelinde askeri altyapılar güçlendiriliyor, yedek birlikler eğitiliyor ve sivil savunma mekanizmaları modernize ediliyor.

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UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDİYOR

Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği destek, siyasi arenada geniş bir mutabakatla sürüyor. Ancak zaman zaman tarihsel yaralar da gündeme geliyor. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndaki Volhynia Katliamı, iki ülke arasındaki ilişkileri zaman zaman gerginleştirse de, genel anlamda Ukrayna'nın savunulması Polonya'da toplumsal bir uzlaşı konusu.

Ruczaj, bu konuda Polonya'nın hem askeri hem de insani yardımlar konusunda tavizsiz bir tutum izlediğini belirtiyor. Polonya hükümeti, Ukrayna'ya destek için toplamda 10 milyar doların üzerinde yardım paketi açıkladı.

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POLONYA VE BELARUS SINIRINDA GERGİNLİK SÜRÜYOR

Polonya'nın Belarus sınırında uyguladığı sert göç politikaları, uluslararası kamuoyunda zaman zaman eleştirilse de, hükümet bu stratejinin ülkenin güvenliği için zorunlu olduğunu savunuyor. Özellikle son yıllarda sınır duvarlarının güçlendirilmesi ve sınır muhafızlarının yetkilerinin artırılması bu politikanın bir parçası.

Sınırdaki güvenlik önlemlerine rağmen, Belarus üzerinden gelen göçmen dalgası Polonya'yı zaman zaman zor durumda bırakıyor. Ancak Varşova yönetimi, ülkenin güvenlik çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuğunu defalarca vurguladı.

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POLONYA SİYASETİNDE NELER OLACAK?

Polonya'nın iç politikasında da hareketli günler yaşanıyor. Yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, mevcut Başkan Andrzej Duda'nın halefi olacak isimler arasında yoğun bir rekabet yaşanması bekleniyor. Eski Başbakan Donald Tusk ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski gibi önemli isimler öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.

Siyaset analistlerine göre, Polonya'nın güvenlik politikalarındaki sertleşme ve ABD ile ilişkilerdeki hassas denge, seçim kampanyalarının ana gündem maddeleri olacak.