Polonya'nın yeni cumhurbaşkanı yemin etti

Polonya’da siyasi tansiyon, muhafazakâr tarihçi Karol Nawrocki’nin 6 Ağustos 2025’te yemin ederek devlet başkanlığı görevine başlamasıyla yeniden tırmandı. Nawrocki, sabah saatlerinde parlamento üyelerinin katılımıyla düzenlenen özel oturumda yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, “aktif bir başkan” olacağını ve hükümeti “uyarmaktan çekinmeyeceğini” vurguladı. Ardından Varşova’da düzenlenen bir dizi törene katıldı; bunlar arasında ülke ve cumhurbaşkanı için düzenlenen bir ayin de yer aldı.

Nawrocki, 1 Haziran’daki seçimlerde, mevcut Varşova Belediye Başkanı ve Avrupa yanlısı duruşuyla bilinen Rafal Trzaskowski’yi kıl payı geçerek zafer kazanmıştı. Bu sonuç, iki yıldır iktidarda olan Donald Tusk liderliğindeki koalisyon hükümeti için büyük bir yenilgi anlamına geliyor. Yeni cumhurbaşkanının zaferi, NATO ve AB üyesi Polonya’daki siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirdi.

SİYASİ RESTLEŞME VE SERT SÖZLER

Nawrocki, seçim sürecinde mevcut hükümeti "Polonya'nın demokratik tarihinde gördüğü en kötü yönetim" olarak nitelendirmiş ve göreve gelir gelmez tarım ve vergi politikalarıyla ilgili yasa önerileri sunacağını açıklamıştı. Beş yıllık görev süresi boyunca dış politika ve savunma konularında etkili olacak olan başkan, parlamentonun kararlarına veto yetkisine de sahip.

Başbakan Donald Tusk ise gerilimin farkında. Tusk, France Télévisions’a verdiği röportajda Nawrocki için “Bizi provoke etmek için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı ve başkanın hükümetini “siyasi olarak yıkmasına” izin vermeyeceğini açıkladı.

TRUMP HAYRANI VE AB ŞÜPHECİSİ

Karol Nawrocki, siyasi tecrübesi sınırlı bir isim olsa da, ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a duyduğu hayranlıkla tanınıyor. Trump’la ilk tur öncesinde kısa süreli de olsa Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirmişti.

Kampanya sürecinde Avrupa Birliği’ne karşı eleştiriler yönelten Nawrocki, Polonya’nın yetkilerinin Brüksel’e devredilmesine karşı olduğunu açıkça dile getirmişti. Ukrayna’nın NATO üyeliğine karşı çıktığını da belirten yeni başkan, Polonya’ya sığınan yaklaşık bir milyon Ukraynalı mülteciyi hedef alarak “Polonyalıların fedakarlığına yeterince teşekkür edilmediğini” savundu.

Ancak çelişkili bir şekilde, göreve başlamadan birkaç gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonla görüşen Nawrocki, Polonya’nın Ukrayna’ya desteğinin süreceği mesajını verdi. Zelenski ise bu konuşmada “duyduğu güvence” için teşekkür etti.

Yeni dönemde, Polonya’da hem iç hem de dış politikada zorlu günlerin kapıda olduğu görülüyor. Nawrocki’nin söylemleri, Brüksel’den Kiev’e uzanan geniş bir cephede Varşova’nın rotasını yeniden çizebilir.