Pomelo nelere iyi gelir

Turunçgil ailesinden olan pomelo meyvesi de tıpkı greyfurt gibi benzer tatlarda, benzer faydalara sahip. Peki pomelo meyvesi nedir, nasıl yenir? İşte pomelo meyvesi faydaları ve yetiştiği yerler ile ilgili bilgiler...

Greyfurta benzerliğiyle dikkat çeken pomelo meyvesi nedir, nerede yetişir merak ediliyor. Diyetinize sağlıklı bir katkı sağlayan çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içeren pomelo meyvesi son günlerin favorilerinden diyebiliriz. İlginç adıyda merak konusu olan pomelo meyvesi nedir, nerede yetişir, nasıl yenir? İşte pomelo meyvesi faydaları ve hakkında her şey...

POMELO MEYVESİ NEDİR?

Pomelo, greyfurt ile yakından ilişkili olan büyük bir Asya turunçgil meyvesidir.Gözyaşı damlası şeklindedir ve içi yeşil veya sarı renktedir. Pomelo meyvesi bir kavun boyutuna veya daha fazla büyüyebilir. Pomelo'nun tadı greyfurta benzer, ancak daha tatlıdır.

Pomelo, Güney Asya'da ve Amerika'da özellikle Kaliforniya'da sıkça yetiştirilen ve satılıp yenilen bir türdür. Greyfurta göre daha lezzetli olduğu söylenmektedir. Ancak Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelerde meyvenin kabuğundan ayıklanmasındaki zahmetin yol açtığı tüketim zorluğu nedeniyle pek fazla yenmemekte ve yetiştirilmemektedir. Güney Asya'da yetişen Pomelo türlerinde de bazı farklılıklar bulunmaktadır. Vietnam'da 2 tür pomelo popülerken, Filipinler'de kırmızı ve daha sulu bir pomelo varyetesi daha çok tüketilmekte ve içeceklerde kullanılmaktadır. Pomelodan ayrıca burada dip sos yapımında yararlanılır.

NASIL YENMELİ?

Pomelo'nun soyulması kolaydır ve tek başına yenebilir veya tariflerde kullanılabilir. Kuru pomelo, ham pomelodan daha fazla şeker ve kalori içerir. Kuru pomelo bazı Asya ülkelerinde tatlı yapmak veya şeker olarak yenilmek için yaygın olarak kullanılsa da, kalorisi ve ilave şeker oranı taze pomelodan çok daha yüksektir.

Pomeloyu soymak için meyvenin sivri ucunu kesin. Daha sonra kalın kabuğun çapının etrafında uzunlamasına çentikler kesin. Bu çentikleri kullanarak kabuğunu bölüm bölüm soyun.



Kabuğu soyulduktan sonra kalan meyveleri kolayca dilimlere ayırabilirsiniz. Diğer narenciye meyveleri gibi, pomelo meyvesi de ince, beyaz, lifli bir zar ile bölümlere ayrılır. Bu, ayrılmayı kolaylaştırır.



Pomelo tek başına atıştırmalık olarak yenebilir veya tariflerde diğer turunçgillerin yerine kullanılabilir. Ayrıca salatalara mükemmel bir katkı sağlar .

POMELO MEYVESİ YARARLARI NELER?

Diyetinize sağlıklı bir katkı sağlayan çeşitli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar içerir. Pomelo, çeşitli vitamin ve mineraller içerir ve mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Pomelo, sıvı dengesini ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olan potasyum da dahil olmak üzere diğer vitamin ve mineraller açısından da zengindir.

Bir pomelo 6 gram lif içerir. Lif, dışkılarınıza hacim kazandırmanıza, sağlıklı bağırsak bakterilerini beslemenize ve genel sağlığı geliştirmenize yardımcı olabilir.

Pomelo kilo vermenize yardımcı olabilir. Pomelo meyvesi, büyüklüğü nedeniyle kalorisi nispeten düşüktür ve her ikisi de daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilecek protein ve lif içerir. Pomelo, serbest radikallerin neden olduğu hücresel hasarı önlemeye ve tersine çevirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlarla doludur.



Çeşitli sağlık yararları sunabilen C vitamini, naringenin, naringin ve likopen gibi yüksek düzeyde antioksidanlar içerir.

Pomelos, kalp hastalığına bağlı iki kan yağı olan kolesterol ve trigliserit düzeylerini azaltarak kalp sağlığını artırabilir.

Pomelo, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle yaşlanma karşıtı etkiler gösterebilir. Pomelo kabuklarından ve yapraklarından elde edilen özütün, test tüpü çalışmalarında kanser hücrelerini öldürdüğü ve kanserin yayılmasını önlediği gösterilmiştir. Bununla birlikte, pomelo meyvesinin kanseri nasıl etkilediğini anlamak için insanlarda daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Pomelo ayrıca antibakteriyel ve antifungal özelliklere sahip olabilir, ancak bu etkilerle ilgili araştırmaların çoğunda pomelo kabuğundan yapılan uçucu yağlar kullanılmıştır.



