POMEM’den kan bağışı kampanyasına destek

Erzincan Kızılay Kan Merkezi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

POMEM'deki programa Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve protokol üyeleri katıldı.

Hizmet binası önünde Erzincan POMEM Müdürü Hakan Yılmaz tarafından polis tören mangası ile karşılanan Vali Hamza Aydoğdu, daha sonra şeref defterini imzalayarak beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte POMEM Müdürü Hakan Yılmaz'ı makamında ziyaret ettiler.

Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Ali Öztürk ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra POMEM öğrencilerinin destek verdiği Türk Kızılay'ı Erzincan Kan Merkezi'nce POMEM yerleşkesi içerisinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına da katılarak kan bağışında bulundular.

Vali Aydoğdu, POMEM öğrencilerine yaptıkları kan bağışı için teşekkür ederek sağlığı yerinde olan tüm vatandaşlarımıza da kan bağışı yapmaları çağrısında bulundu.