Brent petrol ve dolar kurundaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını derinden etkiliyor. Piyasalarda yaşanan fiyat değişimleri akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyabiliyor. Ancak Brent petrol ve dolar kurundaki değişimle akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların arasındaki fark dikkat çekiyor.

Brent petrol fiyatı bir yılda yüzde 10 azalırken benzin fiyatlarındaki artış yüzde 26’yı buldu. Piyasada Brent petrolün litresi dün (14 Kasım 2025) 64,26 dolardan satılırken geçen yılın aynı gününde ise 71,67 dolar seviyesindeydi. Yani petrolün litresi bir ayda yüzde 10 düşüş gösterdi.

Dolar kuruna bakıldığında ise serbest piyasada dolar kuru dün 42,17 liraydı. Geçen yılın aynı günü ise (14 Kasım 2024) dolar 34,35 liraydı. Dolar kurundaki artış bir yılda yüzde 22,7’yi buldu

BENZİNDEKİ ARTIŞ DOLARDAN FAZLA

Piyasalarda yaşanan değişimlerle benzin fiyatlarındaki değişimin tutarsızlığı dikkat çekti. Brent petrolün 71,67 dolarlardan satıldığı 14 Kasım 2024 günü ortalama benzinin litresinin ortalama fiyatı 43,26 liraydı.

Ancak benzine yapılan 1,30 liralık zam sonrası benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında benzinin fiyatı 54,89 liraya yükseldi. Brent petrolün 64,26 liradan satıldığı dönemde gelen zamla birlikte benzinin litre fiyatı bir yılda yüzde 26 arttı. Bu artışın dolar kurundaki yıllık artıştan bile fazla olması dikkat çekti.

OLMASI GEREKEN FİYAT ORTAYA ÇIKTI

Sadece Brent petrol ve dolar kurundaki değişim göz önüne alındığında benzinin litresinin fiyatı 47,7 lira olması gerekiyordu. Eğer zamlar dolar kuru ve petroldeki değişim dikkate alınarak yapılsaydı benzin fiyatının bugünden 7 lira 20 kuruş daha ucuz olması gerekiyordu. Bu hesap iktidarın bir yılda pompa başı sürücülerin cüzdanından 7,20 lira daha Hazine’ye vergi olarak aktardığı anlamına geliyor. Bu yılki zamlar yapılmadan önce bile devletin akaryakıtın litresinden aldığı vergi oranı yüzde 40’ı aşıyordu.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzine yapılan son zam sonrası 15 Kasım 2025 itibari ile akaryakıt fiyatlarındaki son durum şöyle:

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 55,01 lira

Motorin: 57,61 lira

LPG: 27,71 lira

İstanbul Anadolu yakası:

Benzin: 54,85 lira

Motorin: 57,48 lira

LPG: 27,08 lira

Ankara:

Benzin: 55,86 lira

Motorin: 58,64 lira

LPG: 27,60 lira

İzmir:

Benzin: 54,20 lira

Motorin: 58,98 lira

LPG: 27,53 lira