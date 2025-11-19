Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir şahıs, anne ve ağabeyini yataklarında öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Mevlana Halit Mahallesi Turtur Özal Bulvarı üzerindeki bir apartmanda E.T.(18), ağabeyi ve annesini sabah saatlerine doğru yataklarında silahla vurarak öldürdü.

Silah sesleri üzerine komşuların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla ekipler içeri girdi. Yapılan kontrollerde anne İlkmur (52) ve ağabey Onur’un (28) hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İkna sonucu gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.