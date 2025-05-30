Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

Düzenleme: Kaynak: DHA

İzmir'de seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle kanlı pusu düzenlendi. Saldırıda 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Saldırı anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında İzmir Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...​​​​​​​

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...​​​​​​​

SALDIRI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

Pompalı tüfekle bir aileye kanlı pusu! Dehşet anları kamerada...

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