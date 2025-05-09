Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

Sivas’ta bir kız yaşadığı dairede erkek arkadaşı ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Çıkan tartışma sonrası E.S yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten saçmalarla ES. Arkadaşı E.A, yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı Sokak İl Özel İdaresi lojmanları B Blok 3'ncü katta bulunan bir dairede meydana geldi. Lojmanda yaşayan E.A. ile erkek arkadaşı E.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu E.S. yanında bulunan pompalı tüfekle kendi kasığına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar E.A.'nın sağ bacağına da isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.S. ve E.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

Pompalı tüfekle dehşet: Kendini ve sevgilisini vurdu

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