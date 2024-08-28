Pompalı tüfekle etrafa ateş açıp intihar etti

Saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Gülyaka Mahallesi 2931 Sokak'ta meydana gelen olayda, evinin balkonuna çıkan 26 yaşındaki Enes Kartal, henüz belirlenemeyen bir sebeple pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Kartal'ı balkonda gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. bildirdi. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yerine Özel Harekat polisleri ile keskin nişancılar sevk edildi.

Polis ekiplerinin 1 saatlik ikna çalışmalarından sonra Enes Kartal, pompalı tüfekle intihar etti. Olayı gören Kartal'ın ailesi sinir krizi geçirdi. Yapılan incelemeden sonra Enes Kartal'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.