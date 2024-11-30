Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlediği iddiasıyla kaçan şahıs polise yakalanma anında silahı boğazına tutarak teslim olmamak için direndi.

Olay, 24 Kasım Pazar günü gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye (47) ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Evdekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

TÜFEĞİ KAFASINA DAYADI

Harekete geçen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Şifalı Su Sokak üzerinde yakalanan ve elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen M.K. isimli şahsı ikna eden polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı. Pompalı tüfek ile birlikte 16 adet dolu fişek de ele geçirildi.

İfadesinin alınmasına yönelik "tehdit" ve "hakaret" suçlarından aranması olduğu da öğrenilen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, cezaevine gönderildiği esnada adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi.

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

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