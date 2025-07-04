Pompalı tüfekle fotoğraf çekimi kanlı bitti

Kaynak: İHA

Gaziantep’te 14 yaşındaki Osman Cuma, arkadaşının evinde pompalı tüfekle fotoğraf çekerken sonunu hazırladı. Tüfeğin biranda patlaması ile yere yığılan Cuma, kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşının evine giden 14 yaşındaki Osman Cuma, arkadaşıyla birlikte tüfekle fotoğraf çektirdikleri esnada bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfek ateş aldı. Saçmaların hedefi olan çocuk ağır yaralandı.

Sesi duyan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cuma'yı ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden yabancı uyruklu çocuğun cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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