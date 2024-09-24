Pompalı tüfekle park yeri savaşı

Bayrampaşa’da baba ve oğlu, park yeri sebebiyle tartıştıkları börekçiyi önce sopayla dövdü ardından dan pompalı tüfekli vurdu. Olay yerinden kaçan zanlılar polislerce kısa sürede yakalandı. Dehşet anlır cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesindeki olay sabah saat 07,30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Mustafa Çiçek oğlu Mehmet Çiçek ile börekçi İsmail Çınar arasında park nedeniyle kavga çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURUP KAÇTILAR

Kavga sırasında Mustafa Çiçek araçtaki sopayı alarak İsmail Çınar ve yanındaki çalışanı darp etti. Mehmet Çiçek ise araçtaki pompalı tüfeği çıkartarak İsmail Çınar'ı vurarak yaraladı. Baba ve oğlu olayın ardından kaçarken, o anlar kameraya yansıdı. Cadde üzerinde silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde çalışma yapan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçan baba ve oğlunu kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayda yaralanan İsmail Çınar’ın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlunun polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde baba ve oğlunun önce börekçi ile kavga ettiği daha sonra da Mehmet Çiçek’i pompalı tüfekle vurdukları görülüyor.