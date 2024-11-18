Pompalı tüfekle rastgele ateş ettiler

Kaynak: İHA
Pompalı tüfekle rastgele ateş ettiler

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde cadde ortasında bindikleri araçtan inerek çevreye rastgele ateş eden 3 genç bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Olay, gece yarısı sıralarında Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde meydana geldi. Hakkında 18 ayrı suçtan kaydı bulunan M. R.A. (21), arkadaşları M. E.K. (21) ve A.T. (22) ile otomobille İhmal Cami Sokak'a geldi. Burada araçtan inen M. R.A. elindeki pompalı tüfek ile apartman dairesine doğru ateş etmeye başladı. Olay, başka bir apartmanda oturan kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Şükrüpaşa Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfekle park halindeki otomobilde yakaladı. Ekipler, şüpheli şahısları gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

aw331362-02.jpg

Son Haberler
Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar
Gürültü yaparak çevreye zarar verdiler: Görevli polislere saldırdılar
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı
Tutuklanan gazeteci Furkan Karabay serbest bırakıldı
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
Takım arkadaşına ırkçı espri yapan Bentancur’a ceza geldi
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı
iPhone kullanıcıları tedirgin: Yaşanan sorun ortalığı ayağa kaldırdı! Garip garip sesler gelmeye başladı