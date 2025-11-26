Olay, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Hasan Anlan, boşanmalarına neden olduğunu iddia ettiği eski eşinin arkadaşının oturduğu siteye gitti.

Elinde pompalı tüfek bulunan Hasan Anlan, kadının oturduğu daireyi sorduğu site görevlileri Deniz Başak ve Deniz Özdemir ile tartıştı. Hasan Anlan, tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş etti. Hasan Anlan, daha sonra sitenin bahçesinde havaya ateş etmeye devam etti.

Durumu gören site sakinlerinin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarına saçma isabet eden 2 site görevlisi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Hasan Anlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, pompalı tüfekle ile ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Hasan Anlan'ın site meydanında bağırıp, havaya ateş ettiği, ayrıca pompalı tüfekle sitedeki binaları dolaştığı görüldü.

'SAĞ SOLA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI'

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Deniz Özdemir, sitede 700 kişinin oturduğunu söyleyerek, "Dışarıya çıktığımızda aracın arkasına geçmemizle zaten ateş etmesi bir oldu. Saniyelik bir şey oldu. Biz de tabii geri çekildik. Tekrar oradan binaların arasından parka geldi. Burada bağırmaya başladı. Sağa sola ateş etmeye başladı. Havaya ateş açtı. Zaten bir gün öncesi buraya gelip bankta alkol almış" dedi.

'ADRESİNİ VERSEK ÖLÜM OLABİLİRDİ'

Özdemir, bölgede güvenlik sorunu olduğunu söyleyerek, "Bu tür şeyler burada sık sık yaşanabiliyor. Bir saçma çıktı benden, diğer arkadaşta da 2 saçma çıktı. Çok şükür bir şeyimiz yok. Bizden eşiyle boşanmasına sebep olan hanımefendinin numarasını, adresini istedi. Biz de direttik, veremeyiz. Bizim böyle bir yetkimiz yok. Versek belki de gidecekti, suçsuz insanlara ateş edecekti. Suçsuz insanlar suçsuz yere ölecekti. O durumlar yaşanabilirdi. Ölüm olabilirdi, yaralı olabilirdi. Engellemiş olduk. Jandarma da tam zamanında geldi" diye konuştu.