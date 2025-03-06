Pompalı tüfekle uçağa binmeye çalıştı. Personel gibi giyinmiş!

Avustralya'da pompalı tüfekle uçağa binmeye çalışan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Olayın terörizm faaliyeti kapsamında değerlendirilmediği açıklandı.

Avustralya'da güvenlik çitini aşan 17 yaşındaki şüpheli, pompalı tüfekle uçağa binmeye çalıştı. Şüpheli şahıs, yolcular ve pilot tarafından zapt edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, Victoria eyaletinde bulunan Avalon Havalimanı'ndan yetkililer, olaya ilişkin açıklama yaptı. Yetkililer, havalimanı personellerinin kullandığı reflektif yeleklere benzer kıyafet giyen kişinin, güvenlik çitindeki bir delikten geçtiğini ve Sydney kentine gitmesi planlanan yolcu uçağına binmeye çalıştığını ifade etti.

Şüphelinin dolu bir pompalı tüfek taşıdığını kaydeden yetkililer, uçaktaki yolcuların ve pilotun hızla üzerine atılarak polis gelene kadar onu kontrol altında tuttuğunu belirtti.

Yetkililer, şüphelinin çocuk mahkemesinde yargılanacağını ancak olayın henüz terörizm faaliyeti kapsamında değerlendirilmediğini bildirdi.