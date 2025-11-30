Seçil Erzan davasında Fatih Terim’in avukatlığını yapan T.K hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ömer Balta isimli vatandaş, iddiaya göre 2020’de yollarının kesiştiği T.K’nın, kendisine birikimlerini 3 ayda yüksek kar payı ile katlayabileceği 200 milyon dolarlık bir fon olduğunu ve buraya yatırım yaparsa çok kar edeceğini söyledi.

'50 BİN DOLAR DOLANDIRILDIM'

Habertürk'te Ceylan Sever ve Emrullah Erdinç’in hazırladığı Adliye Koridorları programında Ömer Balta isimli vatandaş, yüksek kar vadedilen fona 50 bin dolar verdiğini ve 'ponzi' sistemiyle dolandırıldığını iddia etti. Balta, T.K, hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

'ÜNLÜ İŞ ADAMLARI DA BU FONUN İÇİNDE' DEDİ

Şikayetçi Ömer Balta, avukatın, kendisinin de bu fonun içinde olduğunu söylediğini iddia etti. Öte yandan avukat T.K’nın kendisine piyasada tanınmış iş adamlarının da bu fonun içinde olduğunu korkmaması gerektiğini söylediğini öne sürdü.

'AÇIKLAMAYA BORÇ ÖDEMESİ YAZDIRDILAR'

Ömer Balta, yaptığı ilk ödemeyi 20 bin dolar olarak avukatın şoförünün hesabına aktardığını, açıklamaya da borç ödemesi yazdığını söyledi.

Avukatın kendisine ‘şoförüme parayı gönder açıklamaya da borç ödemesi yaz’ dediğini iddia eden Balta, 2021 yılının Haziran ayında Ortaköy’de 10 bin dolar, diğer yatırılan miktarlar birlikte ise toplam da 50 bin dolar yatırdığını söyledi.

'VERDİĞİM PARANIN YÜZDE 10'UNU GERİ VERDİ 'DAVAYI ÇEK' DEDİ'

Balta, yaşanan olay sonrası kendisini dolandırdığını iddia ettiği avukat hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, ‘Karakola ifadeye gittim. İfade sonrası hemen hızlı bir şekilde karşı taraftan avukatıma ve bana geri dönüş olmaya başladı. Aman dava olmasın bu konuyu kapatalım dediler. Bende inanmadığım için geri dönüş yapmadım’ sözlerini sarf etti.

Şikayetçi olduktan sonra T.K’nın avukatıyla iletişime geçtiğini iddia eden Balta, 'yatırdığım paranın yüzde 10’unu geri ödedi. Sonra şikayetimi çekmemi istedi. Bende güvenmediğim için şikayetimi çekmedim’ dedi.

FATİH TERİM'İN ESKİ AVUKATIYDI

Denizbank'ın eski şube müdürü Seçil Erzan 'Yüksek karlı fon' vaat ederek, ünlü futbolcu ve teknik direktörlerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi dolandırmıştı. Ömer Balta'yı dolandırdığı iddia edilen T.K, Seçil Erzan davasında Fatih Terim'in avukatlığını yapmıştı.

PONZİ NEDİR?

Ponzi şeması, Ponzi sistemi veya Ponzi oyunu, yüksek kâr getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir dolandırıcılık yöntemidir. Ortada yüksek kâr getiren bir üretim olduğu, bu üretim sayesinde yatırımcılara para ödendiği iddia edilir ve bu sayede sisteme yeni yatırımcılar çekmeye çalışılır. Ponzi şemasına katılımlar bittiği zaman, ortada kâr getiren bir üretim olmadığı için yeni yatırım yapanlara ödeme yapılamaz, sistem çöker ve ponzi şeması sonlanır.

PONZİ’NİN TARİHİ

Tarihte bilinen ilk ponzi şeması, bu sisteme adını veren Charles Ponzi tarafından 1920 yılında gerçekleştirilmiştir. Ponzi, bu sistemi sayesinde kısa sürece 10.000 yatırımcıyı posta pullarını kullanarak bir arbitraj kârı elde ettiğine inandırmış; ancak aslında ortada olmayan bu kârlar nedeniyle sistem daha fazla sürdürülememiş ve sistem kısa sürede çökmüştür.