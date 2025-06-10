Pop ikonu 55. yaşına yeni stiliyle girdi

Romanya'nın sevilen sanatçısı Loredana Groza, 10 Haziran Salı günü 55 yaşına bastı. Ünlü pop ikonu, bu özel gününü sosyal medya hesabından paylaştığı sürpriz bir görüntüyle taçlandırdı. Instagram'da yayınladığı fotoğrafta, hayranlarının yoğun ilgisi ve tebrik mesajları arasında, yeni bir saç stili ve sarışın tonuyla dikkat çekti.

Sanatçı, doğum gününü kutlarken aldığı radikal kararı "Değişim zamanı. En iyi kararlar doğum gününde alınır!" notuyla duyurdu. Bu mesaj, Groza'nın sadece dış görünüşünde değil, belki de hayatında da yeni bir döneme girdiğinin sinyallerini verdi. Hayranlarından ve ailesinden gelen içten dileklerle mutlu anlar yaşayan Groza, bu özel gününü sevdikleriyle geçirmeyi tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde Click! gazetesine verdiği röportajda, doğum günü dileğinin ne olduğu sorusuna Loredana Groza, "Sadece sağlık. Ve sevdiklerimin yanımda olması. Mümkünse sonsuza dek" yanıtını verdi. Bu samimi açıklamasıyla, maddi hediyeler yerine manevi değerlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Groza, gösterişli bir kutlama yerine, sevdikleriyle huzurlu ve basit bir gün geçirmeyi arzu ettiğini dile getirdi.