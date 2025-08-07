Pop müziğin divası Nazan Öncel’den hayata rövaşata: 'Yakışıklı Güvenlik' ile videosu viral oldu!

Geçtiğimiz haftalarda kalp krizi geçiren Nazan Öncel, TikTok fenomeni 'Yakışıklı Güvenlik' ile yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Kalp kriziyle hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı Nazan Öncel, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Öncel paylaşımında, “Teşekkür ve minnet mektubumdur. Cumartesi’den beri geçmiş olsun dileklerini bütün içtenliğiyle ileten, çiçek yollayan, elimi tutan, amasız fakatsız başucumda sabahlayan, “Sakın yapma Nazan” diyen herkese binlerce teşekkür ederim.

Bi’ de hayatında sadece bir cümleden ibaret olduğumu bu süreçte hissettiren, yasak savar gibi “Dualarımdasın Nazom“ diyerek hayal kırıklığı yaratanlara da, şuraya iki kelam etmeyecek kadar egosunu besleyenlere de teşekkür etmesem olmaz.

“Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…” Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana.

Her neyse “Her şerde bi’ hayır vardır” deyip geçelim. Dostlar sağ olsun.

Çok şükür hayata bi’ gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim.” dedi.

İkinci kez kalp krizi geçirmişti! Nazan Öncel'den sevindirici haber geldi

Taburcu olan Nazan Öncel, kısa süre önce yayınladığı 'Vertigo' şarkısı eşliğinde videoyu takipçileriyle paylaştı.

Videoda, TikTok’ta 'Yakışıklı Güvenlik' lakabıyla bilinen fenomen Muhammet Sürmeli ile kamera karşısına geçen sanatçı, bu paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

NAZAN ÖNCEL KİMDİR?

Nazan Öncel, 6 Şubat 1956’da İzmir, Karşıyaka’da doğan Türk şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. "Sokak Kızı" lakabıyla tanınan sanatçı, Türk pop müziğinde önemli bir yere sahiptir.

Öğretmen bir anne (Raziye Hekim) ve memur bir baba (Muzaffer Kazan)’nın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Öncel, müzikle erken yaşlarda tanıştı.

Altı yaşında annesinden nota öğrenen sanatçı, gitar ve mandolin çalmayı genç yaşta öğrendi. 1961’de, henüz 5 yaşındayken “Acı Tesadüf” adlı sinema filminde rol aldı.

Nazan Öncel hastaneye kaldırıldı

1975’te İzmir Radyosu’nun düzenlediği yarışmada “Annem” adlı bestesiyle birincilik kazanan Öncel, 1978’de ilk 45’liği “Sana Kul Köle Olmuştum”u çıkardı. 1982’de ilk albümü Yağmur Duası’nı yayımladı, ancak asıl çıkışını 1991’de Bir Hadise Var albümüyle yaptı.

Bu albümdeki “Aynı Nakarat”, “Gitme Kal Bu Şehirde” ve “Aşık Değilim Olabilirim” gibi şarkılar 90’ların pop klasikleri oldu. 1994’te Ben Böyle Aşk Görmedim albümüyle “Geceler Kara Tren” ve “Aşk Beklemez” gibi hitlerle başarısını pekiştirdi.

1995’te Göç albümü, romantik ve lirik yapısıyla müzik eleştirmenlerince son 50 yılın en iyi albümlerinden biri olarak değerlendirildi.

Nazan Öncel’den kötü haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Öncel, aşk temalarının yanı sıra toplumsal konuları cesurca işleyen şarkı sözleriyle dikkat çeker. 1996’da Sokak Kızı albümüyle tarzını sertleştirerek “Erkekler de Yanar” ve “A Bu Hayat” gibi parçalarla zirveye yerleşti.

1999’daki Demir Leblebi albümünde çocukluğunda üvey babasından gördüğü istismarı işlediği “Demirden Leblebi” şarkısıyla cesur bir duruş sergiledi.

Tarkan, İbrahim Tatlıses ve Gökhan Özen gibi sanatçılara şarkılar yazan Öncel, 2004’te Yan Yana Fotoğraf Çektirelim ile büyük başarı yakaladı.

2006’da 7’n Bitirdin albümündeki “Aşkım Baksana Bana” dijital platformlarda rekor kırdı. 2018’de Ve Nazan Öncel Şarkıları saygı albümü, onun eserlerinin değerini bir kez daha ortaya koydu.

2020’de Yarınsız Yarın adlı otobiyografik kitabını yayımlayan Öncel, 2025’te Kara Plak Geceye Bir Şarkı albümünü plak formatında çıkaracağını duyurdu.

Ünlü şarkıcı Nazan Öncel’den sevenlerini endişelendiren haber! Apar topar ameliyata alındı

Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden sanatçı, 1973-1985 arasında Salih Öncel ile evli kaldı ve bu evlilikten Serkan adında bir oğlu oldu. Akşit Togay ile olan ikinci evliliği 2017’de sona erdi.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Öncel, 2025’te kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve üçüncü stent operasyonu geçirdi.

‘YAKIŞIKLI GÜVENLİK’ MUHAMMET SÜRMELİ KİMDİR?

“Yakışıklı Güvenlik” lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni olarak tanınan Muhammet Sürmeli’nin lakabıdır. 1994 yılında Erzurum’un Karayazı ilçesinde doğan Sürmeli, 30 yaşındadır ve İstanbul’da yaşamaktadır.

Güvenlik görevlisi olarak çalışırken, özellikle TikTok platformunda paylaştığı kelepçeli dans videoları ve karizmatik pozlarıyla ünlenmiştir. “Ah Sana Vah Sana” adlı şarkısıyla müzik dünyasına adım atan Sürmeli, geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

2022’de viral olan videoları, özellikle genç kızlar arasında popülerlik kazanmasını sağlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Sürmeli, özel hayatını gizli tutmayı tercih eder. 2024’te güvenlik görevlisi mesleğini bırakarak sosyal medya kariyerine odaklandığını duyurdu.

TikTok videosu 'Yakışıklı Güvenlik'in başını yaktı! Cezası ağır oldu

Şubat 2025’te, aracında usulsüz çakar lamba, izinsiz logo kullanımı ve cam filmi nedeniyle 142.255 TL trafik cezası aldı; ehliyetine 1 ay el konuldu, aracı 30 gün trafikten men edildi.

Sürmeli, TikTok’ta 1 milyondan fazla takipçisiyle içerik üretmeye devam ediyor.

Yakışıklı Güvenlik’e rakip çıktı: Cilveli Güvenlik