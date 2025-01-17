Pop müziğinin efsanesi ilk kez İstanbul'a geliyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Pop müziğinin efsanesi ilk kez İstanbul'a geliyor

Dünyayı kendine hayran bırakan Robbie Williams, İstanbul'da ilk kez konser verecek. Yüz binlerce hayranı bu haberin geleceği günü bekliyordu. Pop müziğinin efsanesi 7 Ekim Salı gecesi Yenikapı'da hayranlarıyla buluşacak.

Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'a gelecek. Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında, 7 Ekim Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da hayranlarıyla buluşacak.

Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen, Angels, Feel ve Let Me Entertain You gibi hitleriyle milyonlarca kitleye hitap eden İngiliz sanatçı, ilk kez İstanbul'da sahne alacak. Robbie Williams, DBL Entertainment organizasyonuyla 7 Ekim 2025 Salı gecesi Festival Park Yenikapı'da sevilen parçalarını seslendirecek.

Ünlü sanatçının konser biletleri 20 Ocak günü saat 13.00'ten itibaren satışta olacak.

Pop müziğinin efsanesi ilk kez İstanbul'a geliyor

Pop müziğinin efsanesi ilk kez İstanbul'a geliyor

Pop müziğinin efsanesi ilk kez İstanbul'a geliyor

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