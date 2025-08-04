Pop müzik efsanesi Kayahan’ın kızı Beste ve eski eşi İpek Açar’ın kavgasında mahkeme noktayı koydu: Anma konseri krizi!

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi
Pop müzik efsanesi Kayahan’ın kızı Beste ve eski eşi İpek Açar’ın kavgasında mahkeme noktayı koydu: Anma konseri krizi!

Merhum pop müzik efsanesi Kayahan’ın eski eşi İpek Açar Kömürcü ile kızı Beste Açar mahkemelik oldu. Beste Açar, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, anma konserlerinde İpek Açar Kömürcü’nün orkestra şefi olan eşi Alper Kömürcü ile sahne almasını eleştirdi. Çift, Beste Açar’a karşı mahkemede 1 aylık tedbir kararı aldırdı.

Pop müziğin dev ismi merhum sanatçı Kayahan'ın bir dönem eşi olan İpek Açar Kömürcü ve Kayahan'ın kızı Beste Açar adliyelik oldu.

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Beste Açar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'anma konserleri' adı altında babası Kayahan'ın şarkıları söylenirken, orkestra şefinin İpek Açar Kömürcü'nün yeni eşi Alper Kömürcü'nün olmasını eleştirdi.

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Armağan Yılmaz’ın haberine göre, diğer sahne işlerinde bu durumun olabileceğini ancak Kayahan konserlerinde İpek'in başka orkestra şefiyle çalışmasının babası ve kendisini mutlu edeceğini ifade etti. Sahnede çizilen resmin kendisini iyi hissettirmediğini dile getirdi.

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BESTE AÇAR İÇİN TEDBİR İSTEDİLER

Paylaşımın ardından İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu.

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İpek Açar Kömürcü eşiyle birlikte mahkemeye sundukları dilekçede Beste Açar'ın kendilerini hedef aldığını kullandığı dil yüzünden rahatsız hissettiklerini ifade etti.

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Birlikte çalıştıklarını işlerinden ötürü müzik organizasyonlarında yer almalarının doğal olduğunu dile getirdi.

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1 AY TEDBİR

İstanbul Aile Mahkemesi tedbir talebini değerlendirmeye almasının ardından isteği yerinde bulundu. Beste Açar hakkında İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü'ye yönelik 1 ay tedbir kararı uygulandı.

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Talebe göre Beste Açar, sosyal medya hesabından hakaret, tehdit, küçük düşürücü sözlerde bulunamayacak.

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