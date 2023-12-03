Pop müzik ikonu Cher'in kadınlara verdiği tavsiye ezber bozdu. Onlara 40 yaş küçük sevgilisini anlattı

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher, sıklıkla kendisinden 40 yaş küçük yapımcı sevgilisiyle gündeme geliyor. Cher, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalar yaptı ve kadınlara bir de ilişki tavsiyesi verdi.

Sami Güntürkün Gürel
Pop müzik ikonu Cher'in kadınlara verdiği tavsiye ezber bozdu. Onlara 40 yaş küçük sevgilisini anlattı

77 yaşındaki pop yıldızı Cher, Amelia Dimoldenberg'in YouTube röportaj dizisi Chicken Shop Date’e konuk oldu ve cuma günü yayınlanan bölümde sunucu ona tüm kadınların hayatlarında en az bir kez ne yapması gerektiğini düşündüğünü sordu.

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Grammy ödüllü şarkıcı, kendisine sorulan soruyu "Genç bir erkekle çıkmak" yanıtını verdi. Şarkıcı sözlerine "Yaşlı erkekler benden hoşlanmıyor" diye devam etti.

İkon sözlerini "Arkadaşlarıma genç adamlara aşık olmayın diyorum. Biz bunun için çok yaşlıyız!" diye tamamladı.

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Cher, geçmişte kendinden yaşça küçük Val Kilmer, Tom Cruise ve Rob Camilletti gibi isimlerle birliktelik yaşamıştı.

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Cher, kendinden 40 yaş küçük sevgilisi, müzik yapımcısı Alexander Edwards'la ilişkisini geçen yıl Twitter üzerinden doğrulamış, sevgilisinin kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söylemişti. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşıyla aralarındaki 40 yıllık yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.

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