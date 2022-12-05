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Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

Ünlü pop sanatçısı Edis Görgülü, daha önce menajerliğini yürüten Bon Prodüksiyon Yapım'ın açtığı alacak davasının mahkeme tarafından kabulüyle ikinci kez şok geçirdi. İlk davada 1 milyon 370 bin TL ödemeye mahkum edilen ünlü yıldız, ikinci davada ise 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya kaldı.

Galeri Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 01:52
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Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

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Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

Menajerlik şirketi 2019 yılında Edis Görgülü'nün ortağı olduğu Palm Records şirketine karşı 1 milyon 287 bin liralık alacak davası açmıştı. Bon prodüksiyon ve Palm Records arasında ticari defter ve kayıtlar üzerinden yapılan incelemede davacı menajerlik şirketinin Görgülü'nün şirketinden alacaklı olduğuna karar verildiği iddia edilmişti. Yazılı açıklamada bulunan Bon Prodüksiyon Yapım Şirketi'nin sahibi Bilal Oğuz "Üç tane davamız var birini kazandık. 1 milyon 387 bini kazandık, fakat Edis ve babası dava sürecinde şirketi devrettiği için tahsilat alamıyoruz" iddiasından bulunmuştu.

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Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

Habertürk'te yer alan habere göre, yapım şirketinin ilk davayı 2021'in nisan ayında kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. 32 yaşındaki şarkıcı açılan ikinci davada ise 1 milyon 22 bin TL ödemeyle karşı karşıya kaldı.

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Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

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Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

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Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

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