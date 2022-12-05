﻿Şarkıcı Edis'e ikinci dava şoku. 1 milyon 22 bin TL ceza ile karşı karşıya

Menajerlik şirketi 2019 yılında Edis Görgülü'nün ortağı olduğu Palm Records şirketine karşı 1 milyon 287 bin liralık alacak davası açmıştı. Bon prodüksiyon ve Palm Records arasında ticari defter ve kayıtlar üzerinden yapılan incelemede davacı menajerlik şirketinin Görgülü'nün şirketinden alacaklı olduğuna karar verildiği iddia edilmişti. Yazılı açıklamada bulunan Bon Prodüksiyon Yapım Şirketi'nin sahibi Bilal Oğuz "Üç tane davamız var birini kazandık. 1 milyon 387 bini kazandık, fakat Edis ve babası dava sürecinde şirketi devrettiği için tahsilat alamıyoruz" iddiasından bulunmuştu.