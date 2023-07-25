Popescu: Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan teknik direktör Lilian Popescu, Fenerbahçe ile karşılaşacak olmaktan mutlu olduklarını aktardı.

Yarınki karşılaşmanın önemine dikkati çeken Lilian Popescu, "Takım arkadaşlarımız için değer biçilemez bir deneyim olacak. Her iki tarafın da farklı farklı imkanları var. Yarın en iyi yönlerimizi göstermeye çalışacağız. Fenerbahçe oyuncularının yetenekleri tabii ki bizi etkiliyor. Ancak biz takım oyunu olarak onların güçlü yanlarını ekarte etmeye çalışacağız ve buradan geri döndüğümüzde bizim için çıkış sağlayacak bir sonuç olmasına gayret göstereceğiz." diye konuştu.

"FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYUYORUZ"

Fenerbahçe'de forma giyen tüm oyuncuların çok iyi düzeyde olduğunun altını çizen Popescu, şunları kaydetti:

"Orada sadece bir tane değil birden fazla futbolcu var. Yakın zamanda İtalya'dan da forvet aldılar. Oyuncuların hepsinin durumlarını takip ediyoruz. İmkanlar açısından aramızda çok büyük farklar var. Ama bu demek değil ki biz yarın bu mücadeleyi vermeyeceğiz. Fenerbahçe'ye saygı duyuyoruz. Ama yarın öylesine maça çıkacağımız anlamına gelmiyor. Mücadelemizi vereceğiz."

Zimbru forması giyen savunma oyuncusu Denys Dedechko ise, "Burada bulunmak çok enteresan. Çünkü büyük bir takım ve statta çok fazla taraftar olacak diye tahmin ediyorum. Bundan dolayı her anlamda çok enteresan bir maç olacağını düşünüyorum. Kendimize olumlu bir sonuç alabilecek şekilde en iyi yönlerimizi göstermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe ile yarın karşılaşacak Zimbru, son idmanını karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda yaptı.

Teknik direktör Lilian Popescu yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın açık gerçekleşti. (DHA)