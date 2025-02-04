Popovic imzaladı, Ufuk Talay havalara uçtu

Sydney FC, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexandar Popovic ile sözleşme imzaladı. Avustralya ekibi, Güney Kore temsilcisi Gwangju FC ile yaptığı anlaşma sonucu genç stoperi bonservisiyle transfer etti. Popovic, üç buçuk yıllık sözleşme ile 2028’e kadar Sydney FC forması giyecek.

Başarılı performansıyla dikkat çeken 22 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralık süresi ocak ayı sonunda bitiyordu. Ancak gösterdiği üstün performans, kulübün onu kalıcı olarak kadroya katma kararını hızlandırdı.

POPOVİC: "BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Genç futbolcu, transferinin resmiyet kazanmasının ardından duygularını dile getirdi:

Sydney FC ile uzun vadeli geleceğimi garanti altına almaktan dolayı çok mutluyum. Burası tarihi başarılarla dolu özel bir kulüp ve ilk günden itibaren kendimi evimde gibi hissettim. Teknik ekip, takım arkadaşlarım ve taraftarlar bana çok destek oldu. Onların güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım.

Popovic, hedeflerinden de bahsederek, "Bu takımla kupalar kazanmak istiyorum. Aynı zamanda kendimi geliştirmeye ve uluslararası arenada da daha büyük adımlar atmaya devam edeceğim," dedi.

UFUK TALAY: "POPOVİC TAKIM İÇİN KRİTİK BİR İSİM"

Sydney FC Teknik Direktörü Ufuk Talay da genç savunmacının performansını övgüyle değerlendirdi:

Alexandar bize katıldığından beri çok iyi bir performans sergiliyor. Olgunluğu, soğukkanlılığı ve teknik yetenekleriyle savunmamızın temel taşlarından biri oldu. Onun daha da gelişeceğine ve büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.

Bu sezon 11 kez Sky Blues forması giyen Popovic, özellikle Sydney derbilerindeki mücadelesiyle taraftarların beğenisini kazandı. Sydney FC, genç stoperin katkısıyla savunmasını güçlendirerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.