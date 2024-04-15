Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu

Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu
Kaynak: Haber Merkezi
Kanal D'nin popüler programı "Evrim Akın İle Ev Gezmesi" bu hafta Evrim Akın'ın sunumuyla, Popstar Mehtap olarak bilinen sevgi dolu sanatçı Mehtap Yılmaz'ın evine misafir oldu.
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Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu 1

Popstar Mehtap, program için evinin kapılarını ilk defa araladı ve sade yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu 2

Anadolu yakasındaki 3+1 dairesinde yaşayan Mehtap, pandemi öncesinde bu evi satın aldığını belirtti.

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Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu 3

İstanbul'da başka bir evi daha olduğunu ve ailesinin orada yaşadığını ifade eden Mehtap, "Bu evde huzur buluyorum. Pandemiden önce burayı satın aldım. İç tasarımını İlknur yaptı. Zaman zaman gelen hediyelerle evi süsledik" dedi.

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Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu 4

Mehtap'ın evinde, yıllar içinde topladığı posta pullarından oluşan koleksiyon göze çarpıyor.

Sahne kostümlerinin parlaklığının aksine, yatak odasında kahve ve antrasit renklerini tercih eden Mehtap, evdeki sade dekorasyonu tercih ettiğini söylüyor.

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Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu 5

Mutfakta ise beyaz ve kahve tonları hakim. Ev işleri konusunda pek bilgisi olmadığını itiraf eden Mehtap, bu nedenle mutfakta çok az vakit geçirdiğini paylaşıyor.

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Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu 6
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