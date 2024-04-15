Popstar Mehtap evinin kapısını açtı. Mütevazı hayatı gündem oldu

Popstar Mehtap, program için evinin kapılarını ilk defa araladı ve sade yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.
Anadolu yakasındaki 3+1 dairesinde yaşayan Mehtap, pandemi öncesinde bu evi satın aldığını belirtti.
İstanbul'da başka bir evi daha olduğunu ve ailesinin orada yaşadığını ifade eden Mehtap, "Bu evde huzur buluyorum. Pandemiden önce burayı satın aldım. İç tasarımını İlknur yaptı. Zaman zaman gelen hediyelerle evi süsledik" dedi.
Mehtap'ın evinde, yıllar içinde topladığı posta pullarından oluşan koleksiyon göze çarpıyor.
Sahne kostümlerinin parlaklığının aksine, yatak odasında kahve ve antrasit renklerini tercih eden Mehtap, evdeki sade dekorasyonu tercih ettiğini söylüyor.
Mutfakta ise beyaz ve kahve tonları hakim. Ev işleri konusunda pek bilgisi olmadığını itiraf eden Mehtap, bu nedenle mutfakta çok az vakit geçirdiğini paylaşıyor.