Popstar Mehtap Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi

Popstar Alaturka yarışması ile adını duyuran şarkıcı Mehtap Yılmaz, beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.

Popstar Mehtap Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Durumu ciddi

Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan şarkıcı Mehtap Yılmaz, beyine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi.

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Mehtap Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Dün gece acil olarak hastaneye kaldırılan Mehtap Yılmaz, beyin pıhtısı nedeniyle kısmi felç geçirmiştir.
Tüm sevenlerimizden aldığımız mesajlar doğrultusunda açıklama yapma ihtiyacı hissediyoruz.

Şu anda doktorlar, durumunun daha iyiye gittiğini ve gerekli tedavinin yapıldığını belirtmişlerdir. Sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme olduğunda sevenlerine bilgilendirme yapılacaktır."

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POPSTAR MEHTAP YILMAZ KİMDİR?

Mehtap Yılmaz 19 Mart 1978'de Rize'de doğdu ancak çocukluğu Artvin'de geçti. Geçimsizlik yüzünden anne ve baba ayrılınca iki kardeş anneye, iki kardeş de babaya verildi. Baba yeniden evlenmeye karar verince de o iki kardeş de annelerinin yanına geldi.

Mehtap'ın müzikle tanışması çok küçük yaşlara dayanıyor. Babası bağlama çalıp şarkı söylermiş. Mehtap Yılmaz’ın hayatı bir arkadaşıyla birlikte gittiği restoranda değişti. Gittikleri restoranda ısrarlara dayanamayıp şarkı söyledi, çok beğenilince restoranın sahibinden iş teklifi aldı. O sıralarda bir yandan liseyi dışarıdan bitirmeye çalışıp bir yandan da sekreterlik yapıyordu.

Aldığı teklifi geri çevirmeyen Mehtap Yılmaz, işten çıkıp restorana gitmeye başladı. Bir klavye eşliğinde şarkı söylemeye başladı. Daha sonra da Ankara'da çalışmaya başladı. 2008 Popstar’a katılması da yine bir arkadaşı sayesinde oldu.

Tüm elemeleri geçen Mehtap Yılmaz, sonunda da yarışmada mücadele etmeye başladı. Sivri dili, güçlü sesi ile kısa sürede de herkesin dikkatini çekti.

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