Popstar Otilia Bruma ile iş insanı Bekir Ali Karakaş aşkı düğünle taçlandı: Yalova’da rüya gece!

Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile 2023’te evlenen Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova’da düğün yaptı. Yoğun iş temposu nedeniyle düğün, evlilikten iki yıl sonra gerçekleşti.

Otilia Bruma’nın Türk geleneklerine uygun düğünü öncesi kına gecesi düzenlendi.

Çift, yakınlarıyla doyasıya eğlendiği düğünde unutulmaz anlar yaşadı. Şarkıcı, bu anları sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımlar, hayranlarından büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

OTİLİA BRUMA KİMDİR?

Otilia Bruma, bilinen adıyla Otilia, 13 Haziran 1992’de Romanya’nın Suceava ilçesinde doğmuş Rumen pop şarkıcısı ve söz yazarıdır.

Çocuk yaşta müziğe ilgi duyan Otilia’nın yeteneği, müzik öğretmeni tarafından keşfedildi. Romanya Ulusal Koleji’nde eğitim aldı ve yerel televizyonlarda çalıştı.

17 yaşında şarkı söylemeye başlayan sanatçı, ilk sahne adı Bijue’yu, Amerika’da aynı adlı bir şarkıcı nedeniyle 2013’te Otilia olarak değiştirdi. 2012’de “All The Stars” şarkısı ve klibiyle dikkat çekti.

2013’te “French Kiss”, “Russian Dream” ve “On Fire” şarkılarını yayımladı. 2014’te “Bilionera” ile dünya çapında ün kazandı.

Özellikle Türkiye, Balkanlar ve Ortadoğu’da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. 2015’te Serdar Ortaç ile “Balım” şarkısında düet yaptı.

JHaps Records ile çalışan Otilia, pop, dans ve elektronik müzik tarzlarında eserler üretiyor.

2023’te Türk iş insanı Bekir Ali Karakaş ile evlendi ve 2025’te Yalova’da Türk geleneklerine uygun bir düğünle bu evliliği kutladı.

Otilia, Türkiye’yi “ikinci yuvam” olarak nitelendiriyor ve sık sık burada konser veriyor.