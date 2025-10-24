Mansur Yavaş’ın son açıklaması, siyasetin o hızlı tüketilen gündem akışında “yine bir açıklama” gibi görülebilir. Ama dikkatle okunduğunda, bu sözlerin ötesinde bir yönetim refleksini, hatta bir siyasal kültür değişimini işaret ettiği söylenebilir.

Yavaş, “bazı kişiler aracılar vasıtasıyla şantaj girişiminde bulundu” diyerek sadece bir saldırıyı ifşa etmiyor; aynı zamanda bir yönetim biçimini ilan ediyor. “Elinde belge veya bilgi olanlar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/246444 Hz dosyasına başvursun” çağrısı, alışıldık savunma cümlelerinden çok farklı bir tonda yankılanıyor.

Bu cümledeki özne dikkat çekici: “Bizimle ilgili bilgi varsa, hukuka gidin.” Yani korku yok, savunma değil; açık çağrı var. Bir yöneticinin şeffaflık konusunda söylem değil, davranış sergilemesi…

Peki, bu tür bir duruşun popülariteyle ilişkisi ne? Ya da şöyle soralım: Popülariteyi aşan bir “güven endeksi” mümkün mü?

Siyasetin yeni parametresi: güven endeksi

Siyaset uzun süredir popülariteyle ölçülüyor. Anketlerde beğeni oranı, sokaktaki selamlaşma, sosyal medyadaki etkileşim sayısı… Bunlar, bir siyasetçinin görünürlüğünü gösterir; ama güvenini değil.

Güven, görünürlükten daha sessizdir. Davranışın tutarlılığına, krizdeki tavra, çıkar karşısında gösterilen dirence dayanır.

Mansur Yavaş’ın açıklaması, tam da bu nedenle farklı bir yere oturuyor: O, “gösterilen” değil, “gözlenen” bir lider profili çizmeye çalışıyor.

Sorulması gereken soru şu:

Siyasetçiler neden popülaritelerini korumaya bu kadar odaklanırken, güveni üretmeye bu kadar zorlanıyorlar?

Tarihte birçok örnek var.

Bir zamanlar İzmir’de Tunç Soyer, tartışmalı ihalelerle ilgili benzer bir eleştiriyle karşılaştığında “Buyurun, dosyalar açık, denetim gelsin” diyerek kurumsal bir denetime davet etmişti. O açıklama kısa süre konuşuldu ama arkasından ciddi bir kurumsal takip gelmediği için etkisi zayıf kaldı.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun, bazı belediye iştirakleriyle ilgili iddialar karşısında “her şeyi açıklarız, isterseniz müfettiş gönderin” tavrı da bir güven mesajıydı. Fakat İmamoğlu örneğinde bu tavır, sürekli bir siyasi mücadele atmosferinde, “iktidar-muhalefet” eksenine sıkıştığı için geniş bir güven sermayesine dönüşemedi.

Mansur Yavaş’ın bugünkü açıklaması ise farklı bir hat izliyor:

O, kavga etmiyor; suçlamayı kişiselleştirmiyor; “bizimle ilgili bilgi varsa, yargıya gidin” diyerek sorunu meşru kanala yönlendiriyor.

Belki de bu yüzden, Yavaş’ın söylemi gürültüden beslenmiyor —sessiz bir öz güvene yaslanıyor.

Peki, bu sessizlik, siyasette bir strateji mi, yoksa bir duruş mu?

Popülaritenin kısa ömrü, güvenin kalıcılığı

Popülarite, siyasette hızla dalgalanan bir his. Sosyal medya paylaşımları, gündelik polemikler, kısa vadeli vaatler… Bir hafta alkışlanan bir siyasetçi, bir sonraki hafta hedef tahtasında olabilir.

Ama güvenin ritmi yavaştır; zamana, tutarlılığa, davranış tekrarıyla oluşur.

Mansur Yavaş, ilk belediye başkanlığı yıllarında sessizliğiyle eleştiriliyordu. “Konuşmuyor, gündeme gelmiyor” deniliyordu.

Oysa bugün görüyoruz ki, bu sessizlik stratejik bir sermayeye dönüşmüş durumda. Çünkü artık insanlar sadece “ne söylediğini” değil, “nasıl davrandığını” da görüyor.

Bu da soruyu başka bir yere taşıyor:

Siyasette popüler olmak mı, güvenilir olmak mı daha değerli hale geliyor?

Yavaş’ın açıklaması: Şeffaflık mı, meydan okuma mı?

Açıklamanın satır aralarında bir meydan okuma var ama o meydan okuma klasik siyasal türden değil. Yavaş, bir yolsuzluk ya da çıkar iddiasına “yargıya gidin” diyerek cevap veriyor; yani kavga değil, hukuk zeminine çağrı yapıyor.

Bu noktada akla geliyor:

Türkiye’de siyasetçiler neden genellikle yargıdan korkar, neden hukuka sığınmak yerine kamuoyu önünde polemik yaratmayı tercih eder?

Yavaş’ın tavrı, bu alışkanlığı tersine çeviriyor. “Benim gücüm popülerlikte değil, doğruluğumda” diyor. Bu, siyasette kolay kullanılabilecek bir cümle değil; çünkü risklidir. Hukuka başvuru çağrısı, hem hesap verebilirliği hem de tutarlılığı gerektirir.

Ama Yavaş belli ki bu riskin farkında olarak konuşuyor.

Belki de bu yüzden, onun açıklaması sadece bir savunma değil, bir “karakter beyanı”dır.

Güven üretmenin maliyeti

Elbette güven üretmek kolay değil. Çünkü güven, sözle değil, davranışın tekrarında oluşur.

Yavaş’ın çağrısı, “şantaj girişimi” iddiasıyla sınırlı kalırsa, bu güven sermayesi kısa sürede erir.

Ama eğer belediye gerçekten “bilgi-belge” çağrısının gereğini yapar, gelen her başvuruyu şeffaf biçimde kamuoyuna açıklar, kurum çalışanlarını korur ve süreci izlenebilir hale getirirse, o zaman bu açıklama bir dönüm noktası olabilir.

Bu da bizi yeni bir soruya getiriyor:

Güven, sadece açıklamayla mı inşa edilir, yoksa açıklamanın arkasındaki kurumsal davranışla mı?

Cevap muhtemelen ikincisi. Çünkü Türkiye’de güveni zedeleyen şey sadece yolsuzluklar değil; o yolsuzluklara gösterilen tepkilerin samimiyetsizliği.

Sessiz liderliğin avantajı ve sınırı

Mansur Yavaş, yüksek sesli bir siyasetçi değil. Onun politik dili “yumuşak direnç” üzerinden kurulmuş gibi. Eleştiriye doğrudan karşılık vermek yerine, “yargı, hukuk, belge” gibi kurumsal kavramlarla konuşuyor.

Bu yaklaşımın iki yönü var:

Birincisi, onu kavgadan uzak tutarak güvenilir bir figür haline getiriyor.

İkincisi, bu sessizlik bazen “reaksiyonsuzluk” olarak algılanma riskini taşıyor.

Benzer hamleler, farklı sonuçlar

Türkiye’de zaman zaman benzer şeffaflık adımları görüldü.

Bursa’da Alinur Aktaş, belediye ihalelerine yönelik iddialar üzerine “her şey ortada, isteyen incelesin” demişti ama sonraki süreçte dosyalar kamuya açılmadı.

Antalya’da Muhittin Böcek, belediye iştirakleriyle ilgili eleştiriler karşısında “bizim hesabımız açık” diyerek davet yaptı, ancak bu açıklama geniş kamuoyu desteği yaratmadı çünkü kamuoyuna somut belge paylaşımı yapılmadı.

Yavaş’ın çağrısı bu örneklerden ayrılıyor çünkü doğrudan bir yargı dosyasını referans veriyor. Bu, güveni soyut bir kavram olmaktan çıkarıp somut bir sürece bağlıyor.

Belki de bu yüzden, bu açıklama sadece bir “savunma” değil, “davranışın siyasallaşması” anlamına geliyor.

Güven siyasetini kim sürdürebilir?

Mansur Yavaş’ın bugünkü tavrı, siyasette giderek değer kazanan ama kolay sürdürülemeyen bir hatta işaret ediyor: güven siyaseti.

Bu çizgi, alkışla değil sabırla yürür.

Güven siyaseti, bir kriz anında değil, her günkü yönetim davranışıyla üretilir.

Ama Türkiye gibi siyasal tansiyonun sürekli yüksek olduğu bir ülkede, bu sabrı gösterebilen lider sayısı az.

Belki de bu yüzden, Yavaş’ın açıklaması bir “haber”den daha fazlası:

Popülaritenin ötesine geçebilen bir liderliğin ipuçlarını taşıyor.