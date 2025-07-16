Popüler falcı gözaltına alındı. Mal varlığına el konuldu

“Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların web siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilmek suretiyle fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren Sertaç Taşdelen gözaltına alındı.

Bu kapsamda, şüpheli Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Faladdin ve Binnaz Abla'ya yönelik adli işlem başlatıldı. Bu kapsamda şirketin kurucusu Sertaç Taşdelen gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mobil uygulamalar ve bu uygulamalara bağlı internet siteleri üzerinden yasa dışı yollarla gelir elde edildiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, falcılık faaliyetlerinin bir şirket üzerinden organize edildiği ve çeşitli yasa dışı yöntemlerle yürütüldüğü belirlendi. Soruşturmada şüphelilerin; 677 sayılı Kanuna muhalefet, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarını işlediği belirlendi.

Çalışmaların ardından bu sabah 2 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; 1 cep telefonu, 1 sim kart, 1 tablet, 7 bilgisayar, 1 harici hard disk, 1 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Ayrıca, yaklaşık 107 milyon 500 bin TL değerinde olduğu belirlenen 2 araç, 2 deniz aracı ile 2 şirketin mal varlıklarına el konuldu.