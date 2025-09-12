Popüler oyuncu arkadaşının evinde feci şekilde can verdi! Netflix dizisiyle tanınmıştı

Çinli aktör, şarkıcı ve model Yu Menglong, arkadaşının evinden düşerek trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 37 yaşındaki sanatçının ölümü, hayranlarını derinden üzdü.

Ünlü ismin ajansı, akşam saatlerinde resmi bir açıklama yaparak kaybı doğruladı:

"Değerli Menglong'umuzu 11 Eylül'de kaybettiğimizi duyurmaktan dayanılmaz bir üzüntü duyuyoruz. Polis herhangi bir suç unsurunu dışladı. Umarız huzur içinde yatar ve sevdikleri güçlü kalır."

Polis soruşturması, ölümde herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirtirken, hayranlar aksini düşünüyor.

YU MENGLONG KİMDİR?

Yu Menglong, kariyerine 2007'de başladı. 2015 yapım "Go Princess Go" ile dikkat çeken oyuncu, 2017'de fantastik-romantik "Eternal Love" dizisiyle uluslararası üne kavuştu.

Çin'in Xinjiang bölgesinin Midong şehrinde doğan Menglong, "The Legend of White Snake", "The Love Lasts Two Minds" ve son olarak Nisan 2025'te yayınlanan "Hidden Master" gibi yapımlarda yer aldı.