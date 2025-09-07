Popüler restoran zinciri mali krizle boğuşuyor!

Amerika Birleşik Devletleri’nde 35 yıldır hizmet veren ve köklü restoranlar arasında yer alan Abuelo’s. İflas koruma başvurusu yaptı.

İFLAS BAŞVURULARI PEŞ PEŞE GELİYOR!

Restoran endüstrisinin karşı karşıya kaldı baskılar Abuelo’s’un çatı şirketi olan Lubbock merkezli Food Concepts International’ı da etkisi altına aldı. Şirket, Abuelo’s ile birlikte iflas başvurusu yapanlar arasında yer alıyor.

Son dönemde yaşanan küresel bazdaki ekonomik zorluklardan gastronomi sektörü de nasibini alıyor. Tanınan ünlü restoran zincirlerinin benzer gerekçelerle iflas başvuruları pes peşe geliyor. Değişen ekonomik dengelerle birlikte işletme maliyetlerinin artması ve tüketicilerin dışarda yan alışkanlıklarında yaşanan değişim restoranları da etkiliyor.