

Teknoloji devleri arasında dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından biri olarak yerini koruyan Discord, veri sızıntısı skandalının gündeme gelmesiyle kullanılarıcılarını panikletti. Daha önce de vahşice öldürülen İkbal Uzuner cinayetiyle gündem olan uygulama, uzun aylar erişime engellenmişti.

FİDYE İDDİASI

Discord, geçen hafta açıklanan müşteri hizmetleri veri ihlali kapsamında yaklaşık 70 bin kullanıcısının resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini açıkladı.

Platform sözcüsü Nu Wexler tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, sızdırılan sayıya dair sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımların yanlış olduğunu ve bunun platformdan fidye talep etme girişiminin bir parçası olduğunu iddia etti.

Wexler, "Dünya genelinde etkilenen hesaplardan yaklaşık 70 bin kullanıcının, üçüncü taraf sağlayıcımız tarafından yaş doğrulama taleplerini incelemek amacıyla kullanılan resmi kimlik fotoğraflarının açığa çıkmış olabileceğini tespit ettik" diye konuştu.