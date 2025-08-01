Popun Kraliçesi Dua Lipa’ya Kosova’dan büyük onur! Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı: Tarihe geçti

Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aşk hayatıyla sıkça gündeme geliyor. Fantastic Beasts ve Masters of the Air ile tanınan İngiliz oyuncu Callum Turner ile nişanlandığını açıklamıştı.

Lipa, nişanını “Evet, nişanlandık… Bu çok heyecan verici… Birlikte yaşlanmaya, hayatı keşfetmeye, sonsuza dek en iyi dost olmaya karar verdik… Bu gerçekten özel bir his…” sözleriyle duyurmuştu.

29 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz günlerde nişanlısıyla samimi pozlarıyla gündem olmuştu. Lipa, paylaşımına “Onun için tamamen çıldırıyorum” notunu düşmüştü.

Aşk hayatıyla konuşulan İngiltere doğumlu Lipa, bu kez Kosova Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle manşetlerde. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Dua Lipa’ya Kosova vatandaşlığı verildiğini açıkladı.

Osmani, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Bugün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, ülkemizin en önemli kültürel temsilcilerinden Dua Lipa’ya Kosova Cumhuriyeti vatandaşlığı verme onuruna eriştim.

Dua ve Kosova her zaman ayrılmaz bir bütündür. Dünyanın en büyük sahnelerinden milyonların kalbine, hikayemizi güç, gurur ve zarafetle taşıdı. Sınırları aştı, tarih yazdı ve dünyaya büyüklüğün kim olduğunuzu ve nereden geldiğinizi bilmekle başladığını gösterdi.

Dua’nın Kosova için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri için minnettarlığımız sonsuzdur.” dedi.

DUA LİPA KİMDİR?

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995’te İngiltere’nin başkenti Londra’da doğan Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve modeldir.

Pop müziğin önde gelen isimlerinden olan Lipa, güçlü vokalleri, dans edilebilir şarkıları ve modern tarzıyla dünya çapında ün kazanmıştır. Arnavut kökenli bir aileden gelen sanatçı, Kosova ile derin bağlara sahiptir.

Müzik kariyerine genç yaşta başladı. 14 yaşında YouTube’a yüklediği cover şarkılarla dikkat çekti. 2015’te Warner Music Group ile sözleşme imzaladı.

2017’de kendi adını taşıyan ilk albümü Dua Lipa’yı çıkardı. “New Rules” ve “IDGAF” gibi hit şarkılarla küresel bir yıldız haline geldi. “New Rules” özellikle büyük bir viral başarı elde etti.

2020’de ikinci albümü Future Nostalgia’yı yayınladı. “Don’t Start Now”, “Levitating” ve “Physical” gibi şarkılarla pop müziğe yön verdi. Bu albüm, Grammy Ödülü dahil birçok ödül kazandı.

2 Grammy Ödülü (En İyi Yeni Sanatçı ve En İyi Dans Kaydı), Brit Ödülleri ve MTV Avrupa Müzik Ödülleri gibi prestijli ödüllerin sahibidir.

Üçüncü albümü Radical Optimism (2024) ile müzik tarzını geliştirerek hayran kitlesini genişletmeyi sürdürüyor. Ayrıca Barbie filmi için “Dance the Night” şarkısını seslendirdi.

Dua Lipa, Kosova kökenli ailesiyle gurur duyar. Babası Dukagjin Lipa, Kosovalı bir müzisyendir. 2024’te İngiliz oyuncu Callum Turner ile nişanlandığını duyurdu.

Kosova ile bağları güçlüdür; 2025’te Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından Kosova vatandaşlığı aldı. Hayırsever yönüyle bilinir; mülteci hakları ve gençlik projelerine destek olur.

Dua Lipa, disko, pop ve R&B türlerini birleştiren enerjik müzikleriyle tanınır. Şarkı sözlerinde aşk, özgüven ve kadın gücü temaları ön plandadır. Sahne performansları ve moda anlayışıyla pop kültürünün ikonlarından biridir.

Öne Çıkan Şarkıları: “New Rules”, “Don’t Start Now”, “Levitating”, “Break My Heart” ve “Houdini”.

Kosova’da doğan ailesi, 1990’larda savaş nedeniyle İngiltere’ye göç etti. Dua, Kosova’nın kültür elçisi olarak görülür ve ülkesini dünya sahnelerinde gururla temsil eder.

Dua Lipa, yeteneği, karizması ve köklerine bağlılığıyla müzik dünyasında adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.