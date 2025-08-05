Popun Kraliçesi Jennifer Lopez'e AVM’de şok! Güvenlik görevlisi ‘doluyuz’ dedi içeri almadı: Milyonluk harcama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

“Up All Night: Live in 2025” turnesi kapsamında bugün İstanbul’da sahne alacak dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, dün lüks bir AVM’de alışveriş yaparken görüntülendi. Milyonluk harcamaları ve Türk lezzetlerine merakıyla dikkat çeken Lopez, bir lüks mağazaya girmek istedi ancak güvenlik görevlisi ünlü şarkıcıyı tanımayarak “Doluyuz” diyerek içeri almadı.

Jennifer Lopez, “Up All Night: Live in 2025” dünya turnesi için dün İstanbul’a geldi ve Sarıyer’de görüntülendi.

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TemaCC iş birliğiyle Yenikapı’da vereceği konsere saatler kala İstinye Park’ta alışverişe çıktı.

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Korumalarıyla mağazaları gezen Lopez’in toz pembe mini şortu ve parmak arası terlikleriyle oluşturduğu sokak tarzı ilgi çekti.

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Gazetecilere sadece selamla yetinen sanatçı, kapattırdığı bir mağazada milyonluk alışveriş yaptı.

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Hayranlarının fotoğraf çekmek için adeta yarıştığı JLO, İstanbul’dan ayrılmadan önce kahve ve lokum satın aldı.

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MİLYONLUK HARCAMA

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Korumalar eşliğinde mağazaları dolaşan Lopez’in sokak tarzı göz kamaştırdı. Bir mağazayı kapatan sanatçı, milyonluk giyim alışverişi yaptı.

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Konser sonrası İstanbul’dan ayrılacak olan Lopez, kahve ve lokum gibi Türk lezzetleri de aldı.

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GÜVENLİK GÖREVLİSİ ENGELİ

AVM’de bir mağazaya girmek isteyen Lopez, güvenlik görevlisi tarafından tanınmayınca “Doluyuz” denilerek geri çevrildi. Lopez, “Sorun değil” diyerek alışverişe devam etti.

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AFTER PARTY İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

5 Ağustos’ta Yenikapı’da sahne alacak Lopez, konser sonrası özel bir after party istedi. Haliç’te bir mekan bu gece için hazırlandı. Lopez, ekibinin yanı sıra Türkiye’den kendisiyle tanışmak isteyen 50 kişinin partiye ücretsiz katılmasını talep etti.

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Bu istek, ünlüler, iş insanları ve fenomenler arasında yarış başlattı.

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Lopez, 2014’ten beri gluten ve süt ürünleri tüketmediği için partideki pastanın bu özelliklere uygun olmasını istedi. Ayrıca konser günü kulisinde sebze, meyve ve kuruyemiş bulunmasını talep etti.

HELİKOPTERLE İSTANBUL TURU

Konserin ertesi günü Yeditepe İstanbul’u havadan görmek isteyen Lopez için bir helikopter organize edildi.

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Konserde on binlerce İstanbullu ve yerli-yabancı turisti ağırlamak için yaklaşık bin 500 kişilik bir ekip görev yapacak.

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Çok sayıda giriş kapısının olacağı alanda bilet düzenine göre giriş sağlanacak.

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Konser günü kolluk kuvvetleri trafiği düzenlemek için ek mesai yapacak. Ek toplu taşıma seferleri ve 3 bin araçlık otopark alanıyla, gerektiğinde çevredeki otoparklar da kullanılacak.

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JENNİFER LOPEZ KİMDİR

Jennifer Lopez, 24 Temmuz 1969 doğumlu, Amerikalı şarkıcı, oyuncu, dansçı, yapımcı ve iş kadınıdır. Porto Riko kökenli bir New Yorklu olan Lopez, "J.Lo" lakabıyla tanınır ve popüler kültürde önemli bir figürdür.

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Kariyerine 1980'lerde dansçı olarak başlayan Lopez, 1990'larda oyunculukla ünlendi; Selena (1997) filmindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

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Müzik kariyerine 1999’da On the 6 albümüyle adım attı ve “If You Had My Love” gibi hitlerle dünya çapında başarı kazandı.

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Latin pop, R&B ve dans müziği türlerinde eserler üreten sanatçı, Jenny from the Block ve Love Don’t Cost a Thing gibi şarkılarla ikonik bir statü elde etti.

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Lopez, aynı zamanda Maid in Manhattan, Hustlers gibi filmlerdeki rolleriyle de beğeni topladı. Moda, parfüm ve prodüksiyon şirketleriyle iş dünyasında da aktif olan Lopez, Latin kökenli sanatçıların Hollywood’daki temsilinde öncüdür.

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2025’te “Up All Night: Live in 2025” turnesiyle İstanbul’da sahne alması, onun küresel etkisini ve popülerliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

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Özel hayatında da sıkça gündemde olan Lopez, dört kez evlendi; en bilinen ilişkisi Ben Affleck’ledir. İki çocuğu bulunan sanatçı, hayırsever çalışmalarıyla da tanınır.

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