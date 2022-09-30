30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Pornhub'ın Instagram hesabı kapatıldı

Instagram, porno sitelerinden Pornhub’ın hesabının kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Porno sitesi, kendini "Kardashian, Instagram herhangi bir kısıtlayıcı işlem yapmadan poposunu 330 milyon takipçisiyle paylaşıyor" ifadesiyle savundu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 08:42
Takip Et

Pornhub'ın Instagram hesabı kapatıldı

Pornhub'ın Instagram hesabı kapatıldı
+
Aa
-

Instagram, porno sitelerinden Pornhub’ın hesabının kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın iki gün önce yaptığı açıklamada, Pornhub’ın Instagram kurallarını tekrar ihlal ettiği için bu kararın alındığı belirtildi. Söz konusu hesap üç hafta önce askıya alınmıştı.

Ancak çıplaklık, yetişkinlere yönelik içerik ve cinsellikle ilgili politikaların 10 yıl boyunca defalarca ihlal edildiğini öne süren Instagram, Pornhub'ın hesabının bir daha açılmamak üzere kapatıldığını bildirdi.

Platform, Pornhub'ın son dönemde Instagram kullanıcılarını platformdan ayrılarak porno sitesini ziyaret etmeye teşvik ettiğini kaydetti. Bu bilgiler dışında Pornhub'ın ihlallerine dair ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Pornhub tarafından yapılan açıklamada karar eleştirildi. Hesabın neden kapatıldığıyla ilgili daha fazla detay isteyen Pornhub, Instagram'ın kuralları uygulamada “anlaşılmaz, ayrımcı ve ikiyüzlü” olduğunu savundu.

Kendi hesaplarının kuralları ihlal etmediğini öne süren porno sitesi, Kim Kardashian'ı örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Kardashian, Instagram herhangi bir kısıtlayıcı işlem yapmadan poposunu 330 milyon takipçisiyle paylaşıyor.”

Pornhub, kendilerinin de aynı muameleyi görmek istediğini belirtti.

Twitter'dan yayımlanan açık mektubu, ABD'de porno endüstrisi için müstehcenlik ve sansür yasalarına karşı mücadele eden, kâr amacı gütmeyen dernek Free Speech Coalition (İfade Özgürlüğü Koalisyonu) ve porno oyuncularından Riley Reid, Adriana Chechik ve Johnny sins de imzaladı.

Pornhub’un Instagram hesabında 13 milyondan fazla takipçisi ve 6 bin 200 paylaşımı bulunuyordu. Ayrıca Pornhub hakkında, çocuk pornosu dağıtımında yer alma suçlamasıyla yürütülen bir dava bulunuyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
2
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
3
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
4
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿Ece Üner'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Abdülkadir Selvi'ye Köşenden gereğini yap diyerek talimat vermesine çok konuşulacak paylaşım
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
5
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
7
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿AKP’nin harcamaları Saray'ı bile geçti. Dudak uçuklatan rakam. AYM’nin denetiminde ortaya çıktı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿Kuzey Kore iki balistik füze fırlattı
﻿DSÖ’den korkutan çalışan ve zihinsel sağlık sorunu açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan çalışan ve zihinsel sağlık sorunu açıklaması
﻿DSÖ’den korkutan çalışan ve zihinsel sağlık sorunu açıklaması
﻿Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem
﻿Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem
﻿Erzincan'da 8 saat sonra 2. deprem
﻿Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu
﻿Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu
﻿Tekirdağ merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.