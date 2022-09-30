Pornhub'ın Instagram hesabı kapatıldı

Instagram, porno sitelerinden Pornhub’ın hesabının kalıcı olarak kapatıldığını duyurdu. Instagram’ın çatı şirketi Meta’nın iki gün önce yaptığı açıklamada, Pornhub’ın Instagram kurallarını tekrar ihlal ettiği için bu kararın alındığı belirtildi. Söz konusu hesap üç hafta önce askıya alınmıştı.

Ancak çıplaklık, yetişkinlere yönelik içerik ve cinsellikle ilgili politikaların 10 yıl boyunca defalarca ihlal edildiğini öne süren Instagram, Pornhub'ın hesabının bir daha açılmamak üzere kapatıldığını bildirdi.

Platform, Pornhub'ın son dönemde Instagram kullanıcılarını platformdan ayrılarak porno sitesini ziyaret etmeye teşvik ettiğini kaydetti. Bu bilgiler dışında Pornhub'ın ihlallerine dair ayrıntı verilmedi.

Öte yandan Pornhub tarafından yapılan açıklamada karar eleştirildi. Hesabın neden kapatıldığıyla ilgili daha fazla detay isteyen Pornhub, Instagram'ın kuralları uygulamada “anlaşılmaz, ayrımcı ve ikiyüzlü” olduğunu savundu.

Kendi hesaplarının kuralları ihlal etmediğini öne süren porno sitesi, Kim Kardashian'ı örnek vererek şu ifadeleri kullandı:

“Kardashian, Instagram herhangi bir kısıtlayıcı işlem yapmadan poposunu 330 milyon takipçisiyle paylaşıyor.”

Pornhub, kendilerinin de aynı muameleyi görmek istediğini belirtti.

Twitter'dan yayımlanan açık mektubu, ABD'de porno endüstrisi için müstehcenlik ve sansür yasalarına karşı mücadele eden, kâr amacı gütmeyen dernek Free Speech Coalition (İfade Özgürlüğü Koalisyonu) ve porno oyuncularından Riley Reid, Adriana Chechik ve Johnny sins de imzaladı.

Pornhub’un Instagram hesabında 13 milyondan fazla takipçisi ve 6 bin 200 paylaşımı bulunuyordu. Ayrıca Pornhub hakkında, çocuk pornosu dağıtımında yer alma suçlamasıyla yürütülen bir dava bulunuyor.