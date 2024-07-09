Porsche’nin satışları düştü

Kaynak: AA
Porsche’nin satışları düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun lüks markası Porsche, küresel araç teslimatlarının 2024’ün ilk yarısında Çin’de talebin azalmasıyla 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 7 azaldığını açıkladı.

Porsche, yılın ocak-haziran dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları yılın ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 155 bin 945’e geriledi.

Porsche, ilgili dönemde Çin'de yıllık yüzde 33'lük bir düşüşle 29 bin 551 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bunun başlıca nedenleri Çin pazarında süregelen gergin ekonomik durum ve değer odaklı satışlara odaklanılmasıdır.” İfadelerine yer verildi.

Alman üreticinin Çin'e yapılan teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 20'sinikapsarken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche’nin Kuzey Amerika'daki teslimatları 2024’ün ilk 6 ayında 2023’ün aynı dönemine oranla yüzde 6 azalışla 36 bin 558’e inerken, şirketin ana pazarı olan Almanya'da teslimatlar yüzde 22 artışla 20 bin 811 aracı gördü.

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