Porsche'nin yeni canavarı 911 GT3 Cup, pistlere iniyor

Alman otomobil devi Porsche, 992 serisinin ikinci aşaması olan 2026 model 911 GT3 Cup’ın üretimine sonbaharda başlayacağını duyurdu. Stuttgart yakınlarındaki Zuffenhausen tesislerinde üretilecek bu yeni yarış otomobili, başta Porsche Carrera Cup Kuzey Amerika olmak üzere seçili serilerde boy gösterecek. Otomobil, Porsche Mobile 1 Supercup'ta da görev alacak.

Porsche Motorsport GT yarışları proje yöneticisi Jan Feldmann, aracı geliştirirken dünya genelindeki Carrera Cup serilerinden elde edilen sürücü geri bildirimlerinin büyük rol oynadığını vurguladı. Bu çerçevede yeni modelde özellikle ön aerodinamik yapıda ve süspansiyon sisteminde önemli iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca fren sisteminde, elektronik donanımda ve doğal emişli boxer motor yapısında da çeşitli teknik dokunuşlar gerçekleştirildi.

GELİŞTİRMELER SADECE KAĞIT ÜZERİNDE DEĞİL

Yeni GT3 Cup’ın testleri, Almanya’daki Weissach ve Lausitzring pistlerinin yanı sıra İtalya’nın efsanevi Monza pistinde gerçekleştirildi. Test sürüşlerinde Bastian Buus, Klaus Bachler, Laurin Heinrich ve Marco Seefried gibi tanınmış pilotlar görev aldı. Porsche’nin amacı, pist üstünde daha dengeli, daha kontrollü ve daha çevik bir yarış makinesi üretmekti.

Motor olarak yine 4.0 litrelik altı silindirli boxer blok tercih edilirken, yakıt sistemi tamamen yenilendi. Araç, Supercup serisinde kullanılan ve yüzde 79,7 oranında yenilenebilir bileşen içeren sentetik benzin ile test edildi. Söz konusu eFuel karışımı, geleneksel yakıtlara kıyasla yüzde 66 oranında karbon salımı azaltımı sağlıyor. Bu tercihle Porsche, Avrupa’daki sıkılaşan çevre regülasyonlarına da yanıt vermeyi amaçlıyor.

GT3 RS İLE ARASINDAKİ FARKLAR

Bugüne kadar 5.381 adet üretilen 911 GT3 Cup, markanın en çok satılan yarış otomobili unvanını taşıyor. Sokak versiyonu olan GT3 RS ile benzer teknik altyapıya sahip olan bu model, yarış dünyasına özel detaylarıyla ayrışıyor. GT3 RS ve GT3, sırasıyla 518 ve 502 beygir güç üreten motorlarıyla dikkat çekerken, ABD pazarındaki başlangıç fiyatları 250.000 ve 230.500 dolar seviyesinde.

2025 yılı itibarıyla Avrupa Birliği'nin devreye alacağı Euro 7 emisyon normları nedeniyle, GT3 ailesinde turboşarj veya hibrit destekli motor seçeneklerinin gelmesi bekleniyor. Bu değişiklikler, Porsche’nin ikonik motor sesinden bir miktar ödün verebilir. Lamborghini'nin Huracan yerine geçen Temerario modelinde kullandığı ve 10.000 devir çevirebilen V8 motor, bu dönüşüm sürecinde performanstan taviz verilmeden neler yapılabileceğini kanıtlar nitelikte.