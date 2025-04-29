Porsche'tan stratejik batarya hamlesi

Porsche, Cellforce Group'un yüksek performanslı batarya üretme planlarını artık kendi başına yürütmeyecek. Şirket, bu kararın ardından 2025 mali yılı için 0,8 milyar Euro olan özel harcamalar miktarını 1,3 milyar Euro’ya çıkardığını duyurdu. Porsche, 2023'te tamamen sahip olduğu Cellforce'un üretim kapasitesini artırma hedefini, yeni strateji doğrultusunda erteleme kararı aldı. Porsche, konuyla ilgili daha fazla yorum yapmazken, potansiyel bir yatırımcı arayışında olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Şirketin zorlu süreçleri yalnızca bataryalarla sınırlı değil. Çin'deki zayıf satışlar, Porsche için büyük bir tehdit oluşturuyor. Elektrikli lüks araç talebindeki gerileme, 2025 iş yılında şirketin performansını olumsuz etkileyecek gibi görünüyor. Ayrıca, ABD’ye yapılan yeni gümrük vergileri de Porsche’yi etkiliyor. Şirket, bu ek maliyetlerin ilk çeyrek raporlarında daha fazla belirsizliğe yol açacağını belirtti.

Tüm bu etkenler, Porsche'nin 2025 yılı için gelir tahminini düşürmesine sebep oldu. Şirket, beklenen gelirleri 37-38 milyar Euro arasında tahmin ediyor, önceki hedefi ise 39-40 milyar Euro’ydu.