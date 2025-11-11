

Kaza, Tepebaşı ilçesi Sazova Mahallesi Eskişehir-Kütahya yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nden (EOSB) porselen hammaddesi yükleyen ve Kütahya’ya doğru giden A.K. idaresindeki 43 AK 852 plakalı kamyon, Ulusal Egemenlik Bulvarı'ndan yola çıkmaya çalışan C.E. (43) idaresindeki 26 ANN 567 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüje doğru savrulan otomobilin içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

YARALILAR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği E.G. (34), N.E.E. (34) ve B.D. (31) isimli 3 kadın yolcudan 2’si Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, 1’i ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

SIKIŞAN SÜRÜCÜ İÇİN İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU



Kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. Sürücünün kurtarılması için itfaiye ekipleri adeta seferber oldu. Yaralı sürücü, otomobilinin kapısının kesilmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. C.E. isimli şahıs, ilk müdahalesinin ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kamyon sürücüsü sarı ışıkta geçtiğini iddia ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.