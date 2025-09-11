Porsuk Çayı'na düşen 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak üzerinde Porsuk Çayı'nın kenarında B.N. isimli arkadaşıyla birlikte alkol tüketen R.M., suya düştü. Kısa süre içerisinde gözden kaybolan R.M. için endişelenen B.N.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dalgıç itfaiye personeli tarafından yeri tespit edilerek sudan çıkarılan R.M., ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 19 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiği öğrenildi.