29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları kapsamında Porsuk Çayı’nda gondollarla fener alayı düzenlendi. Binlerce kişi, alayı kıyıda Türk bayraklarıyla karşıladı.

Galeri Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 21:09
Takip Et
1/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı’nda gondol ve teknelerle fener alayı düzenledi.

2/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden gelen binlerce kişi alayın gelişini çalınan marşlar eşliğinde eğlenerek bekledi.

3/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

Fener alayı Köprübaşı mevkisinden başlarken, çay kıyısında bekleyenler ellerinde bayraklarla fener alayının geçişini izleyip, bu anları cep telefonlarına kaydetti.

4/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, fener alayı gondolundan halkın bayramını kutlarken, gondol ve teknelerden yakılan meşaleler renkli görüntüler oluşturdu.

5/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

6/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

7/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

8/8
Porsuk Çayı'nda 29 Ekim'e özel fener alayı

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
3
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
4
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿Mustafa Sarıgül camiye girmeden önce rozetini çıkardı. Camilerde siyaset olmaz diyerek TikTok’ta paylaştı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
5
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti
6
﻿Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti
﻿Kadın askerlerin dans görüntüleri ülkeyi karıştırdı. Savunma Bakanlığı harekete geçti
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
7
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Dil ve konuşma rahatsızlığı bulunan çocuklara işkence ettiler. Anaokulunda çocukları sandalyeye bağlayan öğretmen ve kurum sahiplerinin cezası belli oldu
﻿Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol
﻿Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol
﻿Paris'te gol düellosu: PSG-Troyes maçında 7 gol
﻿Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması
﻿Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması
﻿Dışişleri'nden Arap Ligi Zirvesi açıklaması
﻿Premier Lig'de haftanın sürprizi: Chelsea'yi dağıttılar
﻿Premier Lig'de haftanın sürprizi: Chelsea'yi dağıttılar
﻿Premier Lig'de haftanın sürprizi: Chelsea'yi dağıttılar
﻿Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü
﻿Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü
﻿Tottenham'ın inanılmaz geri dönüşü
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Bu güne kadar Atatürk rolü için kimler seçildi. Ulu Önder'in ardından bir çok belgesel ve film çekildi
﻿Bu güne kadar Atatürk rolü için kimler seçildi. Ulu Önder'in ardından bir çok belgesel ve film çekildi
﻿Bu güne kadar Atatürk rolü için kimler seçildi. Ulu Önder'in ardından bir çok belgesel ve film çekildi
﻿Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş
﻿Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş
﻿Galatasaray'ın yıldızıyla, reyting rekortmeni dizinin yıldızı sarmaş dolaş
﻿ Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı
﻿ Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı
﻿ Oğlu Kuzey yeni yaşına girdi. Çağla Şıkel geleneği bozmadı
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
﻿Çekya'da bakanlık binasına Putin'in ceset torbasında fotoğrafı asıldı
﻿Deniz Uğur'dan "Reha Muhtar'ın akli dengesi yok" iddiası. Delil olarak kavga görüntülerini mahkemeye verdi
﻿Deniz Uğur'dan
﻿Deniz Uğur'dan "Reha Muhtar'ın akli dengesi yok" iddiası. Delil olarak kavga görüntülerini mahkemeye verdi
﻿Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka
﻿Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka
﻿Bolu Yedigöller sonbaharda bir başka
﻿1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti
﻿1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti
﻿1 ayda 10 kilo vermişti. Nurgül Yeşilçay kırmızı elbise giydi ortalığı yıktı geçti
﻿Nükhet Duru'nun sözlerine kadın hayranları çok kızacak. ''Şu olaya dur deyin artık, hoş görünmüyor''
﻿Nükhet Duru'nun sözlerine kadın hayranları çok kızacak. ''Şu olaya dur deyin artık, hoş görünmüyor''
﻿Nükhet Duru'nun sözlerine kadın hayranları çok kızacak. ''Şu olaya dur deyin artık, hoş görünmüyor''
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi
﻿Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi
﻿Türkiye'nin dört bir yanından tutulma manzaraları. Bütün ülke nefesini tuttu bu anı bekledi
﻿Onları her gün görüyorsunuz ama bu böcekleri hiç bu kadar yakından görmediniz. Gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı
﻿Onları her gün görüyorsunuz ama bu böcekleri hiç bu kadar yakından görmediniz. Gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı
﻿Onları her gün görüyorsunuz ama bu böcekleri hiç bu kadar yakından görmediniz. Gazeteci Sedat Kaya fotoğrafladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.