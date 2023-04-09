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Portakal az bilinen yararlarıyla ‘Orda kal’ dedirtmiyor

Orta boy bir portakal günlük C vitamini ihtiyacını karşılar. İşte portakalın bilinmeyen yararları…

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:07
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Portakal az bilinen yararları

Portakal az bilinen yararlarıyla ‘Orda kal’ dedirtmiyor
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Sigara içen kişilerin günlük C vitamini ihtiyacı 100-200 mg kadardır, yani normal gereksinimin 2 katı kadar. Ayrıca portakalın diğer faydaları da gözetilince kış aylarının vazgeçilmez meyvesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Bu nedenle sigara içenler veya içmeyenler için günde 1 tane portakal yemek, faydaları da gözetilince alışkanlık haline getirilebilir.

100g portakalın içerisinde 50mg C vitamini bulunur. Bu miktar bir yetişkinin günlük gereksiniminin % 85’i demektir. Orta boy bir portakal günlük C vitamini ihtiyacını çok rahat karşılıyor. Ancak C vitamini suda eriyen bir vitamin ve vücudumuzda depolayamıyoruz. Bu nedenle kış aylarında sebze ve meyve tüketiminin gün içerisinde ara ara devam etmesi günlük C vitamini gereksinimini karşılamak açısından daha faydalı olacaktır.

Orta boy bir portakal ortalama 2-3 g lif içerir. Posanın kan şekerini düzenlemede çok büyük faydası vardır. Ayrıca portakal glisemik yükü düşük olan bir meyvedir. Bu nedenle diyabetik bireylerin daha güvenle tercih edebilecekleri bir meyvedir. Portakalın, yine C vitamini içeriği sayesinde özellikle diyabetik hastalarının göz, damarlar ve sinirlerde oluşabilecek kronik komplikasyonlarının azaltılmasında da olumlu etkileri vardır.

Posanın sindirim sisteminde yağları kendi yapısına çektiğini ve vücudunuza fazla yağları almayı engellediğini biliyor muydunuz? Bu nedenle portakal da içeriğindeki posa sayesinde kolesterol seviyenizi düşürmeye destek olacaktır. Yine portakaldaki hesperidin adlı madde de hem kolesterolü hem de tansiyonu düşürmeye destektir.

Bağışıklık sistemimiz C vitaminini enflamasyon durumlarında silah olarak kullanır. Bu nedenle grip gibi mevsimsel hastalıklarda C vitamini tüketiminin alımı önem kazanır. Ancak portakal suyu yerine portakalın kendisini tüketmenin de çok faydası var.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde portakal zayıflamaya da destek oluyor. C vitamini, kollajen doku oluşumunu sağladığı için cilt sarkmalarının önüne geçer, ayrıca yağların yakılmasını sağlayan karnitin adlı maddenin sentezine destek olur. Bu nedenle diyette düzenli C vitamini tüketimi kilo vermeyi de kolaylaştırır.

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